SSV Ulm 1846 Fußball: "Im Endeffekt ein geiler Pokalfight"

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat in der ersten Runde des DFB-Pokals eine couragierte Vorstellung abgeliefert, musste sich am Ende aber mit 0:1 dem Zweitligisten SV 07 Elversberg geschlagen geben. Vor 9746 Zuschauern im Donaustadion zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine disziplinierte Defensivleistung, doch ein Gegentor von Keidel in der 72. Minute besiegelte das Aus. Nach dem Spiel äußerten sich Marcel „Cello“ Seegert, Jan Boller und Lucas Röser zur Partie und den Lehren für die kommenden Aufgaben in der 3. Liga.

Der entscheidende Moment kam für ihn zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt: „Dann fällt so ein Scheißtor ins kurze Eck zu einer Unzeit, wo es dann schwer ist nochmal eine zweite Luft zu bekommen.“ Dass sein Team bis dahin mithielt, unterstrich für ihn den Charakter der Partie: „Im Endeffekt ein geiler Pokalfight, aber wir hätten es gerne noch ein Stück weit länger offen gehalten. Zumindest mal in die Verlängerung und dann ist ja alles offen.“

Abwehrspieler Marcel Seegert, sah vor allem die kämpferische Haltung der Spatzen bestätigt: „Ich sehe auch eine sehr engagierte Leistung. Ich glaube, wir haben sehr gut zusammen verteidigt. Jeder hat sich reingehauen, reingeworfen und wir haben nicht allzu viele richtig große Chancen zugelassen.“

Folgendes sagte Seegert zur Frage, ob vielleicht ein bisschen die Itensität im Spiel des SSV gefehlt hat: „Nein das glaube ich nicht. Ich denke einfach, dass uns dieses Quäntchen vorne gefehlt hat. Den Ball gefährlich vorzubringen, über die Linie zu drücken so dass wir in Führung gehen. Wäre der Schuss jetzt nicht so reingegangen, glaube ich, wäre das ein 0:0 Spiel gewesen.“

Auch Jan Boller hob die disziplinierte Vorstellung hervor: „Ich glaube schon, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, hinten gut standen sind und auch unsere Umschaltaktionen nach vorne hatten. Da hat dann vielleicht ein bisschen die Durchschlagskraft, das Quäntchen Glück gefehlt, dass so ein Ball mal reinfällt.“

Folgendes sagte Boller zu einer Schlüsselszene: „Ich habe leider nicht gesehen, ob es jetzt Abseits war, aber da hatten wir halt auch eine gute Chance, wo der Ball auch reingeht.“ Trotz der Niederlage zog der Abwehrspieler ein positives Fazit: „Wir haben viel verteidigen müssen, aber wir haben es meiner Meinung nach gut gemacht. Wenn wir da nach vorne den ein oder anderen Ball besser ausspielen und da gefährlich vors Tor kommen, dann mit ein bisschen Glück fällt das Tor dann vielleicht auch auf unserer Seite.“

Mit Blick auf seinen persönlichen Start beim SSV ergänzte Boller: „Ich meine es ist eine neue Mannschaft, da fällt es einem vielleicht ein bisschen einfacher, da sich neu kennenzulernen. Von daher fühle ich mich sehr wohl, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich wohlfühlt. Es freut mich natürlich, dass ich dreimal 90 Minuten spielen durfte. Aber wir haben viele Jungs in der Mannschaft, die es auch gut machen. Ich glaube jeder gibt im Training immer 100% und das hat man heute auch gesehen. Da gilt es einfach weiter daran zu arbeiten.“

Röser wartet weiter auf das Erfolgserlebnis

Stürmer Lucas Röser zeigte sich nach Abpfiff selbstkritisch: „Ja erstmal sehr bitter, dass wir verloren haben und kein Tor gemacht haben. Ich habe jetzt gehört, dass das Abseits anscheinend sehr knapp gewesen sein soll. Trotzdem überwiegt die Niederlage erstmal für uns, wir haben uns was anderes vorgenommen.“

Röser verwies auch auf die Rettungsaktionen von ihm: „Ich persönlich habe auch im ersten Spiel auf der Linie geklärt, zweites Spiel am Pfosten. Es ist manchmal nicht so einfach als Stürmer, aber muss man einfach dran bleiben und dann kommt das Erfolgserlebnis.“

Fokus auf Duisburg und Ligaalltag

Trotz des frühen Pokal-Aus geht der Blick bei den Spatzen nach vorne. Seegert unterstrich: „Ich denke die Mentalität stimmt absolut in der Mannschaft und das ist das A und O auch in der dritten Liga. Das ist eine Mentalitätsliga und da werden wir auch mit der Einstellung viele Punkte einfangen.“

Auch Boller richtete den Blick auf den nächsten Gegner: "Duisburg ist auch gut in die Saison gestartet. Da gilt es den Schwung mitzunehmen, wieder 100% auf dem Platz zu lassen und da wollen wir auf jeden Fall drei Punkte wieder mit nach Hause nehmen."