SSV Ulm 1846 Fußball: "Er verkörpert unsere Werte"

Seit 2022 ist Lucas Röser ein Spatz und wird das Ulmer Trikot auch weiterhin tragen. In diesem absolvierte der Stürmer bisher 96 Spiele, dabei erzielte er 23 Tore (3 Vorlagen).

Beim Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga war er ein wichtiger Bestandteil und stand auch in dieser Saison 26-mal auf dem Feld.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Ich freue mich sehr, dass wir Rösi weiterhin bei uns haben werden. Er verkörpert unsere Werte und wir sind überzeugt, dass er uns auch sportlich enorm weiterhelfen kann. Er war in der vergangenen Saison ein wichtiger Spieler und soll auch in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Ankerpunkt in unserer Kaderplanung sein.“

Lucas Röser: „Ich bin überglücklich, meinen Weg beim SSV Ulm 1846 Fußball fortzusetzen. Die gemeinsame Reise der vergangenen Jahre – mit der Mannschaft, dem Verein und unseren großartigen Fans – bedeutet mir viel. Umso mehr freue ich mich darauf, auch in Zukunft meinen Teil zum sportlichen Erfolg des SSV beitragen zu dürfen.“

+++

So sieht die Abschlusstabelle der 2. Bundesliga aus:

1. 1. FC Köln (Ab) 34 18-7-9 53:38 61

2. Hamburger SV 34 16-11-7 78:44 59

3. SV 07 Elversberg 34 16-10-8 64:37 58

4. SC Paderborn 07 34 15-10-9 56:46 55

5. 1. FC Magdeburg 34 14-11-9 64:52 53

6. Fortuna Düsseldorf 34 14-11-9 57:52 53

7. 1. FC Kaiserslautern 34 15-8-11 56:55 53

8. Karlsruher SC 34 14-10-10 57:55 52

9. Hannover 96 34 13-12-9 41:36 51

10. 1. FC Nürnberg 34 14-6-14 60:57 48

11. Hertha BSC 34 12-8-14 49:51 44

12. SV Darmstadt 98 (Ab) 34 11-9-14 56:55 42

13. SpVgg Greuther Fürth 34 10-9-15 45:59 39

14. FC Schalke 04 34 10-8-16 52:62 38

15. SC Preußen Münster (Auf) 34 8-12-14 40:43 36

16. Eintracht Braunschweig 34 8-11-15 38:64 35

17. SSV Ulm 1846 Fußball (Auf) 34 6-12-16 36:48 30

18. SSV Jahn Regensburg (Auf) 34 6-7-21 23:71 25