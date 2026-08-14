SSV Ulm 1846: "Es ist sehr enttäuschend" - "Es tut am meisten weh"

Trainer Daniel Jungwirth: „Ich finde, dass Offenbach aufgrund der ersten Halbzeit einen verdienten Dreier eingefahren hat. Wir haben viel zu lange nicht so dagegengehalten, wie man das machen muss, gerade wenn man zuhause spielt. Sie hatten einige Chancen, wo wir nur begleiten, Robin hält uns im Spiel. In der ersten Halbzeit war es zu wenig, in der zweiten Halbzeit haben wir zumindest die Energie gebracht aber auch da haben wir zu wenig kreiert.“

Alex Kopf: „Es ist sehr enttäuschend. Sowohl das Ergebnis als auch die Art und Weise. Es gibt Dinge, die sind unverhandelbar und die haben wir heute nicht gebracht. Das 2:0 geht absolut in Ordnung und hätte auch höher ausfallen können. Die Fans geben uns hier einen Riesen-Vertrauensvorschuss, peitschen uns nach vorne und wir haben es heute nicht geschafft, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Das ärgert uns enorm aber wir machen weiter.“

Sportdirektor Murat Isik: „Es tut am meisten weh, dass wir die Zuschauer nicht belohnen konnten. Es war ein super Support, jetzt sind wir am Zug. Es war in der ersten Hälfte keine gute Leistung, die zweite war ordentlich. Wir müssen weitermachen, wir haben jetzt zwei Spiele verloren. Die komplett neue Mannschaft braucht Zeit und auch heute mussten wir wieder dreimal verletzungsbedingt wechseln.“

Marcel Seegert: „Das haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Es ist eine harte Liga, wir haben wieder eine neuformierte Mannschaft und viele Ausfälle. In der ersten Halbzeit spielen wir ca. zehn Minuten in Unterzahl, waren aber trotzdem nicht griffig. Es muss ein Rädchen in das andere greifen, so müssen wir uns mühsam reinarbeiten.“

Oliver Wähling: „Wir waren mit Ball zu ungefährlich und gegen den Ball in zu vielen Situationen nicht da. Wir sind eine neue Mannschaft, da sind die Abläufe noch nicht perfekt, trotzdem müssen wir zusammenhalten und das gibt mir ein gutes Gefühl.“