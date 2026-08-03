SSV Ulm 1846: Ehemaliger Bundesliga-Stürmer fällt lange aus Der Regionalligist muss mehrere Monate auf Benjamin Goller und Lucas Röser verzichten von red/pm · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

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Der SSV Ulm 1846 muss zum Start in die Regionalliga Südwest auf Benjamin Goller und Lucas Röser verzichten. Goller zog sich im Testspiel beim SSV Jahn Regensburg einen Schlüsselbeinbruch zu und wird mehrere Monate fehlen. Der Mittelfeldspieler wird am Dienstag operiert und beginnt anschließend mit seiner Rehabilitation. Röser steht nach einem Fingerbruch ebenfalls vorerst nicht zur Verfügung und wurde bereits operiert.

Der SSV Ulm 1846 muss zum Start in die Regionalliga Südwest auf Benjamin Goller und Lucas Röser verzichten. Goller zog sich im Testspiel beim SSV Jahn Regensburg einen Schlüsselbeinbruch zu und wird mehrere Monate fehlen. Der Mittelfeldspieler wird am Dienstag operiert und beginnt anschließend mit seiner Rehabilitation. Röser steht nach einem Fingerbruch ebenfalls vorerst nicht zur Verfügung und wurde bereits operiert. Goller war zur Saison 2026/27 vom 1. FC Nürnberg nach Ulm gewechselt. Für die Franken absolvierte er in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 47 Partien in der 2. Bundesliga. In der Saison 2023/24 kam er auf 31 Einsätze, zwei Tore und zwei Vorlagen. Ein Jahr später folgten neun weitere Zweitliga-Partien. In der vergangenen Saison blieb er für die erste und zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg ohne Einsatz.

Zuvor spielte Goller für den Karlsruher SC und den SV Darmstadt 98. Für Karlsruhe absolvierte er über zwei Spielzeiten 40 Begegnungen in der 2. Bundesliga und erzielte fünf Tore. Beim SV Darmstadt 98 kam er auf elf Einsätze, zwei Treffer und eine Vorlage. Weitere Stationen waren Werder Bremen, Werder Bremen II und der FC Schalke 04. Für Bremen bestritt er zehn Spiele in der Bundesliga. Seine fußballerische Ausbildung führte Goller über die Stuttgarter Kickers und den FC Schalke 04. Für die U19 der Gelsenkirchener erzielte er in 51 Bundesliga-Spielen 16 Tore. Bei den Kickers kam er zuvor in der U17-Bundesliga Süd/Südwest auf 25 Einsätze und vier Treffer. Insgesamt weist seine erfasste Bilanz 198 Spiele, 31 Tore und acht Vorlagen auf.