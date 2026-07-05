SSV Ulm 1846: Dennis Chessa verlängert bis 2028

Nach vier Jahren im Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball ist die Reise von Dennis Chessa noch nicht zu Ende. Der 33-Jährige verlängert seinen Vertrag bis 2028.
2022 wechselte Dennis Chessa vom TSV Steinbach Haiger zurück in seine Heimat. Für den SSV hatte er bereits in der Jugend bis zur U17 gespielt und war anschließend für diverse andere Vereine am Ball gewesen.
Nach seiner Rückkehr feierte der 33-Jährige große Erfolge und holte sowohl den Meistertitel in der Regionalliga Südwest und in der 3. Liga.
Für die Spatzen stand Dennis Chessa bisher in 125 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei erzielte er 23 Tore und bereitete 17 Treffer vor.
Auf und neben dem Platz ist Dennis Chessa jemand, der sich immer für den Verein einsetzt und mit vollem Einsatz vorangeht. Dies wird er auch weiterhin tun.
Sportdirektor Murat Isik: „Wir freuen uns sehr, dass wir Chess beim SSV halten können und er seinen Vertrag verlängert hat. Beide Seiten haben deutliche Schritte aufeinander zugemacht, das ist ein starkes Zeichen und verdeutlicht die gegenseitige Wertschätzung. Mit seiner Identifikation und seiner Leidenschaft wird Chess ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft sein.“
Dennis Chessa: „Ich freue mich sehr, dass wir uns auf eine Verlängerung einigen konnten und ich weiterhin alles für den SSV geben darf.
Ich habe immer betont, dass der SSV meine Heimat ist. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam eine außergewöhnliche Reise erlebt, die mich nachhaltig geprägt hat. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei unseren Fans: Eure Unterstützung, eure Leidenschaft und eure Treue – egal ob zuhause oder auswärts – geben uns immer wieder den entscheidenden Rückhalt und treiben uns an, alles zu geben. Auch der Zuspruch von allen Fans in den letzten Wochen war nochmals ein Ausrufezeichen meinen Weg in Ulm zu fortzuführen.
Diese Verbindung ist etwas ganz Besonderes und bedeutet mir unglaublich viel.
Letztlich war es auch eine Entscheidung für meine Familie, für meine Heimat und für einen Verein, mit dem ich mich tief verbunden fühle. Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, weiterhin meinen Beitrag zu leisten und gemeinsam mit dem Verein und unseren Fans die nächsten Schritte zu gehen.“
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SSV Ulm 1846
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Masaaki Takahara (Santa Lucia FC / Malta), Alexandre Azevedo (VfB Stuttgart II)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Evan Brown (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock)