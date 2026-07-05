SSV Ulm 1846: Dennis Chessa verlängert bis 2028

– Foto: SSV Ulm

Für die Spatzen stand Dennis Chessa bisher in 125 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei erzielte er 23 Tore und bereitete 17 Treffer vor. Auf und neben dem Platz ist Dennis Chessa jemand, der sich immer für den Verein einsetzt und mit vollem Einsatz vorangeht. Dies wird er auch weiterhin tun.

2022 wechselte Dennis Chessa vom TSV Steinbach Haiger zurück in seine Heimat. Für den SSV hatte er bereits in der Jugend bis zur U17 gespielt und war anschließend für diverse andere Vereine am Ball gewesen. Nach seiner Rückkehr feierte der 33-Jährige große Erfolge und holte sowohl den Meistertitel in der Regionalliga Südwest und in der 3. Liga.

Sportdirektor Murat Isik: „Wir freuen uns sehr, dass wir Chess beim SSV halten können und er seinen Vertrag verlängert hat. Beide Seiten haben deutliche Schritte aufeinander zugemacht, das ist ein starkes Zeichen und verdeutlicht die gegenseitige Wertschätzung. Mit seiner Identifikation und seiner Leidenschaft wird Chess ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft sein.“

Dennis Chessa: „Ich freue mich sehr, dass wir uns auf eine Verlängerung einigen konnten und ich weiterhin alles für den SSV geben darf.

Ich habe immer betont, dass der SSV meine Heimat ist. In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam eine außergewöhnliche Reise erlebt, die mich nachhaltig geprägt hat. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei unseren Fans: Eure Unterstützung, eure Leidenschaft und eure Treue – egal ob zuhause oder auswärts – geben uns immer wieder den entscheidenden Rückhalt und treiben uns an, alles zu geben. Auch der Zuspruch von allen Fans in den letzten Wochen war nochmals ein Ausrufezeichen meinen Weg in Ulm zu fortzuführen.

Diese Verbindung ist etwas ganz Besonderes und bedeutet mir unglaublich viel.

Letztlich war es auch eine Entscheidung für meine Familie, für meine Heimat und für einen Verein, mit dem ich mich tief verbunden fühle. Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, weiterhin meinen Beitrag zu leisten und gemeinsam mit dem Verein und unseren Fans die nächsten Schritte zu gehen.“