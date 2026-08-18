SSV Ulm 1846: „Das war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“

Der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat sich im WFV-Pokal ins Achtelfinale gearbeitet. Beim Verbandsligisten TSV Berg siegten die Spatzen am heutigen Dienstagabend mit 1:0 – ein Ergebnis, das Co-Trainer Oliver Unsöld treffend einordnete: „Im Pokal zählt das Ergebnis, wir sind eine Runde weiter und das ist, was wir wollten.“
Leicht gemacht wurde es den Ulmern im gut gefüllten RAFI-Stadion allerdings nicht. Zwar hatte der SSV das Spiel zunächst im Griff, doch Berg hielt mit Intensität dagegen. Nach 23 Minuten sorgte Marco Gölz nach einer Balleroberung und einer Kombination über die linke Seite für die Führung. Mehr als diesen Treffer brachte Ulm trotz weiterer Möglichkeiten nicht zustande. Gölz selbst zwang Bergs Torhüter nach der Pause mit einer Direktabnahme zu einer starken Parade.
„Wir dürfen den Jungs keinen Vorwurf machen, das war von der Intensität gut“, sagte Unsöld. Zugleich bemängelte der Co-Trainer die „zu vielen Ballverluste“ und die verpasste Gelegenheit, „früher das zweite Tor zu machen“. Denn je länger die Partie dauerte, desto unbequemer wurde sie. Berg kam zu Chancen, drängte auf den Ausgleich und setzte die Spatzen vor allem in der Schlussphase unter Druck. Nach der Gelb-Roten Karte für Leon Müller musste Ulm die letzten Minuten zudem in Unterzahl überstehen.
Sportdirektor Murat Isik wollte den Auftritt ebenfalls weder schönreden noch schlechtreden. „Man muss es differenziert betrachten“, sagte er. Solche Pokalspiele könnten „natürlich schwer werden“, und dieses sei es gewesen. Vor allem habe man gemerkt, „dass die letzten zwei Spiele etwas mit den Jungs gemacht haben“. Mit dem Ball hätten „Fluss und Leichtigkeit“ gefehlt.
Was Isik aber ausdrücklich hervorhob, war die Haltung der Mannschaft. „Trotzdem haben wir in einem Pokalspiel gesehen, dass die Jungs gekämpft und Mentalität gezeigt haben.“ Sein Urteil fiel entsprechend zweigeteilt aus: „Die A-Note war da, die B-Note hat noch gefehlt.“ Das Weiterkommen sei „ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, nun müsse man weitermachen.
Torschütze Gölz sprach ebenfalls von einem „schwierigen Spiel“ und verwies auf die „nicht ganz einfachen“ Platzverhältnisse. Entscheidend sei gewesen, die Partie „über den Kampf anzunehmen“. Der Gegner habe „intensiven Fußball gespielt und uns Widerstand geleistet“. Dass am Ende nur sein Treffer den Unterschied machte, war dabei nebensächlich: „Im Vordergrund stand heute, eine Runde weiterzukommen.“
Das ist gelungen. Nun richtet sich der Blick auf Samstag und die Liga. „Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagte Gölz. Unsöld formulierte das Ziel ebenso klar: „Wir wollen unseren Fans, die heute auch wieder in großer Zahl da waren, den ersten Dreier bescheren.“ Nach dem Pokal-Arbeitssieg soll im Donaustadion nun der erste Ligasieg folgen.