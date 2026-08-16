SSV Ulm 1846: Co-Trainer vertreten Daniel Jungwirth im Pokal Der Ulmer Cheftrainer wird unter der Woche nicht beim Pokalduell dabei sein. von red/pm · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Beim anstehenden WFV-Pokal Achtelfinalspiel gegen den TSV Berg wird Cheftrainer Daniel Jungwirth nicht an der Seitenlinie stehen. Um die Zulassung zur Pro-Lizenz, der höchsten Trainerausbildungsstufe im Fußball, zu erhalten, ist Daniel Jungwirh für zwei Tage in Litauen und wird dort die Aufnahmeprüfung absolvieren.

Di., 18.08.2026, 18:30 Uhr TSV Berg TSV Berg SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball 18:30 live PUSH

In dieser Zeit übernehmen die Co-Trainer Oliver Unsöld und Martin Minks die Verantwortung für die Mannschaft, leiten das Training und betreuen das Team auch beim WFV-Pokalspiel am Dienstag in Berg. Der SSV Ulm 1846 Fussball hat trotz des Fehlens von Daniel Jungwirth das Pokalduell mit dem Landesligisten auf diesen Tag gelegt, um die Abläufe zwischen den Ligaspielen optimal zu gestalten.