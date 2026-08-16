SSV Ulm 1846: Co-Trainer vertreten Daniel Jungwirth im Pokal

Beim anstehenden WFV-Pokal Achtelfinalspiel gegen den TSV Berg wird Cheftrainer Daniel Jungwirth nicht an der Seitenlinie stehen. Um die Zulassung zur Pro-Lizenz, der höchsten Trainerausbildungsstufe im Fußball, zu erhalten, ist Daniel Jungwirh für zwei Tage in Litauen und wird dort die Aufnahmeprüfung absolvieren.
In dieser Zeit übernehmen die Co-Trainer Oliver Unsöld und Martin Minks die Verantwortung für die Mannschaft, leiten das Training und betreuen das Team auch beim WFV-Pokalspiel am Dienstag in Berg.
Der SSV Ulm 1846 Fussball hat trotz des Fehlens von Daniel Jungwirth das Pokalduell mit dem Landesligisten auf diesen Tag gelegt, um die Abläufe zwischen den Ligaspielen optimal zu gestalten.
Sportdirektor Murat Isik: „Wir begrüßen es, dass Daniel Jungwirth die Ausbildung zur Pro-Lizenz anstrebt, deshalb haben wir die Konstellation auch bewusst gewählt. Wir haben vollstes Vertrauen in Oli und Martin, die Vorbereitung auf das Spiel wird das Trainerteam gemeinsam angehen, dann werden unsere Co-Trainer den Cheftrainer vertreten.“
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Die 3. Runde
Di., 04.08.26 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSG Balingen 1:3
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Normannia Gmünd 2:9
Mi., 05.08.26 17:30 Uhr SG Bettringen - SV Waldhausen 2:0
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FV Ravensburg 0:4
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr FSV Hollenbach - Türkspor Neckarsulm 6:1
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Essingen 6:5
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FC Union Heilbronn - Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:3
Mi., 05.08.26 19:30 Uhr VfL Nagold - SG Empfingen 3:2
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfB Bösingen - TSV Ehningen 1:3
Sa., 08.08.26 18:00 Uhr SSG Ulm 99 - SV Reinstetten 2:0
Di., 11.08.26 18:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Sonnenhof Großaspach 0:6
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Rottenburg - Stuttgarter Kickers 0:6
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg 1:4
Mi., 12.08.26 17:00 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen 3:5
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball