SSV überrascht Landshut – Passau, Türk Gücü & Deggendorf souverän

Die Testspiele und Torjäger in Niederbayern der Bezirksligisten, Landesligisten und Bayernligisten vom 20. Juni in der Übersicht.
Die SpVgg Landshut geht gegen Eggenfelden leer aus: Der 19-Jährige Benedikt Huber schoss den SSV gegen den Bayernliga-Aufsteiger früh in Front, doch Tim Hoffmann egalisierte noch vor der Pause. Vor dem Schlusspfiff besorgte Sebastian Hager den entscheidenden Treffer für den SSV.
SSV Eggenfelden – SpVgg Landshut 2:1
Tore: 1:0 Benedikt Huber (39.), 1:1 Tim Hoffmann (45.), 2:1 Sebastian Hager (84.)
Im Duell Landesliga gegen Bezirksliga sorgten die drei Landesligisten jeweils für drei souveräne Siege.
Türkgücü Straubing ist gegen Ruhmannsfelden erfolgreich in die Vorbereitung gestartet: Das frühe 1:0 fiel nach Flanke von Lewin Gebhard (24.) und wurde im Anschluss durch Almir Mesanoviv vergoldet. Der Stürmer des Bezirksliga-Meister schnürte vor dem Pausentee einen Doppelpack und besorgte so den klaren 3:0-Sieg.
Der 1. FC Passau entschied das Duell gegen Plattling dank der Tore von Umut Orbay (27.), Isaac Muteba (55.) und Leon Krasniqi (89.) klar mit 3:0 für sich. Vornbach führte gegen Schalding II ebenfalls mit 3:0, musste in der 57. Minute aber den 1:3-Anschlusstreffer durch Adnan Begovic hinnehmen. Luis Eder gelang ein Doppelpack (5., 57.). Das zwischenzeitliche 2:0 machte Daniel Fuchs.
SpVgg Plattling – 1. FC Passau 0:3
Tore: 0:1 Umut Orbay (27.), 0:2 Isaac Muteba Mbuyi Isaac (55.), 0:3 Leonit Krasniqi (89.)
DJK Vornbach a. Inn – SV Schalding-Heining II 3:1
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut)
Tore: 1:0 Luis Eder (5.), 2:0 Daniel Fuchs (30.), 3:0 Luis Eder (47.), 3:1 Adnan Begovic (57.)
SV Türk Gücü Straubing – SpVgg Ruhmannsfelden 3:0
Tore: 1:0 Lewin Gebard (24.), 2:0 Almir Mesanovic (33.), 3:0 Almir Mesanovic (35.)
Deggendorf fuhr am Samstag gegen den TSV Oberschneiding einen klaren Sieg ein. Laurin Hübscher schoss die SpVgg bereits nach 8. Minuten in Front – und in der zweiten Hälfte wurde es deutlich: Dank des Treffers von Robert Baghramyan (53.) und Roman Artemuk (57., 81.) feierte Deggendorf am Ende einen klaren 4:0 Heimsieg.
SpVgg GW Deggendorf – TSV Oberschneiding 4:0
Schiedsrichter: Fabio Galek (Regen )
Tore: 1:0 Laurin Hübscher (8.), 2:0 Robert Baghramyan (53.), 3:0 Roman Artemuk (57.), 4:0 Roman Artemuk (81.)
Vier Tore gelangen auch Garham gegen Perlesreut in einem spannende Spiel bis zum Schluss. Der SVP führte zur Pause dank der Treffer von Philipp und Fernandes De Lima (28., 34.) sogar 2:0 zur Pause, gab das Spiel aber in der zweiten Hälfte aus der Hand. Gotzler (55.), Obernhuber (64.) und Spirk (72.) drehten die Partie. Fernandes De Lima (76.) gelang zwar noch das zwischenzeitliche 3:3, doch auf Klamants Tor zum 4:3 fand Perlesreut keine Antwort mehr.
Florian Folger hat mal wieder seine Klasse bewisen: Nach 1:4-Rückstand gegen traf der Straubinger Torjäger viermal und drehte die Partie gegen Abendsberg doch noch. Für den TSV hatten zuvor Adrian Nagel, Albnor Spahija und Aron Aunkofer per Doppelpack getroffen. Das zwischenzeitliche 1:3 machte Imran Krasniqi, ehe die Folger-Show das Spiel zugunsten des Bezirksligisten entschied.
SV Garham – SV Perlesreut 4:3
Tore: 0:1 Christian Philipp (28.), 0:2 Marco Fernandes De Lima (34.), 1:2 Mario Gotzler (55.), 2:2 Thomas Obernhuber (64.), 3:2 Christoph Spirk (72.), 3:3 Marco Fernandes De Lima (76.), 4:3 Elias Klamant (78.)
FSV VfB Straubing – TSV Abensberg 5:4
Schiedsrichter: Martin Mostowik (Rimbach ) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Aron Aunkofer (8.), 0:2 Adrian Nagel (21.), 0:3 Albnor Spahija (28.), 1:3 Imran Krasniqi (35.), 1:4 Aron Aunkofer (47.), 2:4 Florian Folger (48.), 3:4 Florian Folger (57.), 4:4 Florian Folger (59. Foulelfmeter), 5:4 Florian Folger (68.)
FC Hohenthann – SpVgg Landshut U19 1:6
Schiedsrichter: Antonia Pflüger (Landshut)
Tore: 0:1 Felix Vogt (7.), 1:1 Christoph König (12.), 1:2 Bastian Wejnar (17.), 1:3 Maximilian Schmid (31.), 1:4 Bardh Gecaj (48.), 1:5 Lukas Neumeier (50.), 1:6 Ayaz Ciftci (61.)