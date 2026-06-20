 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

SSV überrascht Landshut – Passau, Türk Gücü & Deggendorf souverän

Die Testspiel-Highlights vom Samstag aus Niederbayern auf einen Blick

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alfred Brumbauer

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Die Testspiele und Torjäger in Niederbayern der Bezirksligisten, Landesligisten und Bayernligisten vom 20. Juni in der Übersicht.

Bayernliga gegen Landesliga: SSV Eggenfelden schlägt Landshut

Heute, 16:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
2
1
Abpfiff

Die SpVgg Landshut geht gegen Eggenfelden leer aus: Der 19-Jährige Benedikt Huber schoss den SSV gegen den Bayernliga-Aufsteiger früh in Front, doch Tim Hoffmann egalisierte noch vor der Pause. Vor dem Schlusspfiff besorgte Sebastian Hager den entscheidenden Treffer für den SSV.

SSV Eggenfelden – SpVgg Landshut 2:1
Tore: 1:0 Benedikt Huber (39.), 1:1 Tim Hoffmann (45.), 2:1 Sebastian Hager (84.)

Landesliga gegen Bezirksliga: Passau mit 3:0 gegen Plattling – Vornbach früh klar in Front

Im Duell Landesliga gegen Bezirksliga sorgten die drei Landesligisten jeweils für drei souveräne Siege.

Türkgücü Straubing ist gegen Ruhmannsfelden erfolgreich in die Vorbereitung gestartet: Das frühe 1:0 fiel nach Flanke von Lewin Gebhard (24.) und wurde im Anschluss durch Almir Mesanoviv vergoldet. Der Stürmer des Bezirksliga-Meister schnürte vor dem Pausentee einen Doppelpack und besorgte so den klaren 3:0-Sieg.

Der 1. FC Passau entschied das Duell gegen Plattling dank der Tore von Umut Orbay (27.), Isaac Muteba (55.) und Leon Krasniqi (89.) klar mit 3:0 für sich. Vornbach führte gegen Schalding II ebenfalls mit 3:0, musste in der 57. Minute aber den 1:3-Anschlusstreffer durch Adnan Begovic hinnehmen. Luis Eder gelang ein Doppelpack (5., 57.). Das zwischenzeitliche 2:0 machte Daniel Fuchs.

Heute, 12:00 Uhr
SpVgg Plattling
SpVgg PlattlingPlattling
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
0
3
Abpfiff

SpVgg Plattling – 1. FC Passau 0:3
Tore: 0:1 Umut Orbay (27.), 0:2 Isaac Muteba Mbuyi Isaac (55.), 0:3 Leonit Krasniqi (89.)

Heute, 18:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding II
3
1

DJK Vornbach a. Inn – SV Schalding-Heining II 3:1
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut)
Tore: 1:0 Luis Eder (5.), 2:0 Daniel Fuchs (30.), 3:0 Luis Eder (47.), 3:1 Adnan Begovic (57.)

Heute, 18:00 Uhr
SV Türk Gücü Straubing
SV Türk Gücü StraubingTG Straubing
SpVgg Ruhmannsfelden
SpVgg RuhmannsfeldenR'felden
3
0

SV Türk Gücü Straubing – SpVgg Ruhmannsfelden 3:0
Tore: 1:0 Lewin Gebard (24.), 2:0 Almir Mesanovic (33.), 3:0 Almir Mesanovic (35.)

Bezirksliga gegen Bezirksliga: Deggendorf schlägt Oberschneiding mit 4:0

Deggendorf fuhr am Samstag gegen den TSV Oberschneiding einen klaren Sieg ein. Laurin Hübscher schoss die SpVgg bereits nach 8. Minuten in Front – und in der zweiten Hälfte wurde es deutlich: Dank des Treffers von Robert Baghramyan (53.) und Roman Artemuk (57., 81.) feierte Deggendorf am Ende einen klaren 4:0 Heimsieg.

Heute, 18:00 Uhr
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf
TSV Oberschneiding
TSV OberschneidingO`schneiding
4
0

SpVgg GW Deggendorf – TSV Oberschneiding 4:0
Schiedsrichter: Fabio Galek (Regen )
Tore: 1:0 Laurin Hübscher (8.), 2:0 Robert Baghramyan (53.), 3:0 Roman Artemuk (57.), 4:0 Roman Artemuk (81.)

Bezirksliga gegen Kreisliga: Folger-Viererpack gegen Abensberg

Vier Tore gelangen auch Garham gegen Perlesreut in einem spannende Spiel bis zum Schluss. Der SVP führte zur Pause dank der Treffer von Philipp und Fernandes De Lima (28., 34.) sogar 2:0 zur Pause, gab das Spiel aber in der zweiten Hälfte aus der Hand. Gotzler (55.), Obernhuber (64.) und Spirk (72.) drehten die Partie. Fernandes De Lima (76.) gelang zwar noch das zwischenzeitliche 3:3, doch auf Klamants Tor zum 4:3 fand Perlesreut keine Antwort mehr.

Florian Folger hat mal wieder seine Klasse bewisen: Nach 1:4-Rückstand gegen traf der Straubinger Torjäger viermal und drehte die Partie gegen Abendsberg doch noch. Für den TSV hatten zuvor Adrian Nagel, Albnor Spahija und Aron Aunkofer per Doppelpack getroffen. Das zwischenzeitliche 1:3 machte Imran Krasniqi, ehe die Folger-Show das Spiel zugunsten des Bezirksligisten entschied.

Heute, 15:00 Uhr
SV Garham
SV GarhamGarham
SV Perlesreut
SV PerlesreutPerlesreut
4
3

SV Garham – SV Perlesreut 4:3
Tore: 0:1 Christian Philipp (28.), 0:2 Marco Fernandes De Lima (34.), 1:2 Mario Gotzler (55.), 2:2 Thomas Obernhuber (64.), 3:2 Christoph Spirk (72.), 3:3 Marco Fernandes De Lima (76.), 4:3 Elias Klamant (78.)

Heute, 16:00 Uhr
FSV VfB Straubing
FSV VfB StraubingStraubing
TSV Abensberg
TSV AbensbergAbensberg
5
4
Abpfiff

FSV VfB Straubing – TSV Abensberg 5:4
Schiedsrichter: Martin Mostowik (Rimbach ) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Aron Aunkofer (8.), 0:2 Adrian Nagel (21.), 0:3 Albnor Spahija (28.), 1:3 Imran Krasniqi (35.), 1:4 Aron Aunkofer (47.), 2:4 Florian Folger (48.), 3:4 Florian Folger (57.), 4:4 Florian Folger (59. Foulelfmeter), 5:4 Florian Folger (68.)

U19-Bayernliga gegen Kreisklasse: Landshuter U19 schlägt Hohenthann deutlich

Heute, 14:00 Uhr
FC Hohenthann
FC HohenthannHohenthann
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
1
6
Abpfiff

FC Hohenthann – SpVgg Landshut U19 1:6
Schiedsrichter: Antonia Pflüger (Landshut)
Tore: 0:1 Felix Vogt (7.), 1:1 Christoph König (12.), 1:2 Bastian Wejnar (17.), 1:3 Maximilian Schmid (31.), 1:4 Bardh Gecaj (48.), 1:5 Lukas Neumeier (50.), 1:6 Ayaz Ciftci (61.)