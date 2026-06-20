SSV überrascht Landshut – Passau, Türk Gücü & Deggendorf souverän

– Foto: Alfred Brumbauer

Die Testspiele und Torjäger in Niederbayern der Bezirksligisten, Landesligisten und Bayernligisten vom 20. Juni in der Übersicht.

Die SpVgg Landshut geht gegen Eggenfelden leer aus: Der 19-Jährige Benedikt Huber schoss den SSV gegen den Bayernliga-Aufsteiger früh in Front, doch Tim Hoffmann egalisierte noch vor der Pause. Vor dem Schlusspfiff besorgte Sebastian Hager den entscheidenden Treffer für den SSV.

Landesliga gegen Bezirksliga: Passau mit 3:0 gegen Plattling – Vornbach früh klar in Front

Im Duell Landesliga gegen Bezirksliga sorgten die drei Landesligisten jeweils für drei souveräne Siege.

Türkgücü Straubing ist gegen Ruhmannsfelden erfolgreich in die Vorbereitung gestartet: Das frühe 1:0 fiel nach Flanke von Lewin Gebhard (24.) und wurde im Anschluss durch Almir Mesanoviv vergoldet. Der Stürmer des Bezirksliga-Meister schnürte vor dem Pausentee einen Doppelpack und besorgte so den klaren 3:0-Sieg.

Der 1. FC Passau entschied das Duell gegen Plattling dank der Tore von Umut Orbay (27.), Isaac Muteba (55.) und Leon Krasniqi (89.) klar mit 3:0 für sich. Vornbach führte gegen Schalding II ebenfalls mit 3:0, musste in der 57. Minute aber den 1:3-Anschlusstreffer durch Adnan Begovic hinnehmen. Luis Eder gelang ein Doppelpack (5., 57.). Das zwischenzeitliche 2:0 machte Daniel Fuchs.