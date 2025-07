SSV Türkgücü Dillenburg plant den Durchmarsch

Dillenburg. Die Saison 2024/2025 bleibt für Türkgücü Dillenburg wohl lange unvergessen. Nach dem Rückzug aus der B-Klasse im Vorjahr feierte die Mannschaft in der Fußball-C-Liga Dillenburg, Staffel B, einen nahezu perfekten direkten Wiederaufstieg. Mit 71 Punkten aus 78 möglichen sicherte sich das Team den Titel mit zehn Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten SSV Sechshelden II und zeigte eine beeindruckende Leistung, die den Weg zurück in die Kreisliga B ebnete. Lediglich eine Niederlage musste der SSV Türkgücü Dillenburg im Saisonverlauf hinnehmen: Anfang April beim 2:4 bei der SSV-Reserve in Sechshelden.