SSV Strümp rüstet für die neue Saison auf

Der SSV geht selbstbewuss in die neue Saison. – Foto: Michael Locke

Die vergangene Saison hatte sich der SSV Strümp in der Kreisliga A definitiv anders vorgestellt. Nach einem ambitionierten Start und einer guten Serie, in der die Rot-Weißen lange Zeit den Kontakt zur Spitzengruppe hielten, folgte eine enttäuschende Rückrunde. Am Ende stand nur Platz elf. „Die zweite Saisonhälfte war gar nicht zufriedenstellend. Nachdem wir ein entscheidendes Spiel verloren hatten, war die Luft bei den Jungs komplett raus“, sagt Trainer Mike Hein.

Kempkens und Sahin sollen den Unterschied machen

In der neuen Saison will der SSV nun neu angreifen. „Wir haben keinen Stammspieler abgegeben und uns mit sechs neuen Leuten verstärkt“, sagt Hein. Die hochkarätigsten Zugänge sind Leon Kempkens und Burhan Sahin. Kempkens kommt vom Oberligisten TSV Meerbusch und hätte dort sowie bei anderen Vereinen auf diesem Niveau weiterspielen können. Dass der 27-Jährige mehrere Angebote anderer Oberligisten ablehnte und sich für Strümp entschied, liegt an der Verbindung zum Trainer. „Ich habe Leon damals in Bockum von den Bambini bis zur D-Jugend trainiert“, erzählt Hein. Beim SSV wird Kempkens nun eine offensivere Rolle übernehmen. Beim TSV war er zuletzt als Außenverteidiger eingesetzt worden, in Strümp soll er auf dem Flügel für Durchschlagskraft sorgen. „Er ist für die Kreisliga eigentlich viel zu gut und wird uns extrem weiterhelfen“, sagt Hein.

Noch mehr Tore erhofft sich der Trainer von Sahin. Der 37-Jährige kommt vom VfB Uerdingen. In der vergangenen Spielzeit traf Sahin in 29 Kreisliga-A-Spielen 38-mal. Auch in den Jahren zuvor war der Angreifer regelmäßig treffsicher. „Definitiv traue ich ihm noch 20 bis 30 Tore zu“, sagt Hein. Besonders beeindruckt ihn die Einstellung des erfahrenen Stürmers: „Ich bin verwundert, wie viel Gas er in der Vorbereitung bislang gibt. Das zeigt, dass er noch motiviert ist.“