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SSV Strümp richtet Horst-Jäger-Cup aus
Zum elften Mal richten die Alten Herren des SSV Strümp am kommenden Samstag, 9. Mai, von 15 bis 18 Uhr auf der Sportanlage am Fouesnantplatz 4 den Horst Jäger-Cup aus.
von Christoph Baumeister · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Strümp richtet ein Turnier aus – Foto: Marcel Eichholz
Erlöse für den guten Zweck
An dem Kleinfeldturnier, das zu Ehren des früheren SSV-Betreuers stattfindet, nehmen acht Mannschaften teil. In Gruppe A treffen die Gastgeber auf die Alten Herren des FC Büderich, die „Fußball Freunde Büderich ’22“ und den der FC Adler Nierst. In Gruppe B spielen der BSC Offenbach, der PSV Düsseldorf, die Willich IV Allstars und die Alten Herren der SG Kaarst. Die Vorrunde endet um 16.45 Uhr, das Finale ist für 17.47 Uhr angesetzt. Den vorletzten Bundesliga-Spieltag können Besucher parallel im Vereinsheim auf einem großen Bildschirm verfolgen. Alle Erlöse des Turniers werden die Veranstalter einem guten Zweck zugute kommenlassen.