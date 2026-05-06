SSV Strümp richtet Horst-Jäger-Cup aus

Strümp richtet ein Turnier aus – Foto: Marcel Eichholz

Erlöse für den guten Zweck

An dem Kleinfeldturnier, das zu Ehren des früheren SSV-Betreuers stattfindet, nehmen acht Mannschaften teil. In Gruppe A treffen die Gastgeber auf die Alten Herren des FC Büderich, die „Fußball Freunde Büderich ’22“ und den der FC Adler Nierst. In Gruppe B spielen der BSC Offenbach, der PSV Düsseldorf, die Willich IV Allstars und die Alten Herren der SG Kaarst. Die Vorrunde endet um 16.45 Uhr, das Finale ist für 17.47 Uhr angesetzt. Den vorletzten Bundesliga-Spieltag können Besucher parallel im Vereinsheim auf einem großen Bildschirm verfolgen. Alle Erlöse des Turniers werden die Veranstalter einem guten Zweck zugute kommenlassen.