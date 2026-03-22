SSV Steinach siegt 8:3, Großer Alexander dreht Derby, Hessental top

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 4:2

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein turbulenter Schlagabtausch, der bereits in der ersten Spielminute Fahrt aufnahm. Die Gäste der SGM erwischten einen Blitzstart durch Timo Häußermann (1.), doch Unterweissach zeigte sich wenig beeindruckt. Hamza Aras (17.) glich aus, nur damit die Gäste fast im Gegenzug durch Manuel Tsvetkov (19.) erneut in Führung gehen konnten.

Kurz vor dem Pausenpfiff markierte Jannis Scholz (45.) den wichtigen Ausgleich für die Heimelf. In der zweiten Halbzeit schlug dann die Stunde von Nicolai Heyduk (68., 76.): Mit seinem Doppelpack drehte er die Begegnung endgültig zugunsten der Unterweissacher Zweitvertretung, die den Vorsprung in der Schlussphase leidenschaftlich verteidigte.

SK Fichtenberg – SV Allmersbach II 5:1

Das Spiel in Fichtenberg wurde maßgeblich durch eine Szene in der Anfangsphase geprägt. Bereits in der 10. Minute sah Finn Kopp vom SV Allmersbach II die Rote Karte, was die Gäste für den Rest der Partie in Unterzahl zurückließ. Fichtenberg nutzte den zusätzlichen Platz konsequent aus. Luis Weinberger (36.) per Foulelfmeter und Bastian Kübler (41.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Im zweiten Durchgang erhöhte Jannik Paxian (56.) auf 3:0. Zwar gelang Felix Wüst (62.) der Ehrentreffer für die tapfer kämpfenden Allmersbacher, doch ein Eigentor von Kilian Salzmann (76.) und der Schlusspunkt von Fabian Wohlfahrt (81.) machten den deutlichen Heimsieg für den SK Fichtenberg perfekt.

TSV Sulzbach-Laufen – VfR Murrhardt 2:4

In Sulzbach-Laufen sahen 100 Zuschauer eine Partie, die bis tief in die Nachspielzeit hochemotional blieb. Murrhardt schien nach Toren von Benjamin Döz (19.) und Jan Niklas Schommer (49.) bereits auf der Siegerstraße, doch der TSV gab nicht auf. Jannik Obieglo (62.) verkürzte per Handelfmeter und läutete eine hitzige Schlussphase ein.

Nachdem Antonio Randisi (80.) den alten Abstand wiederhergestellt hatte, wurde es in der Nachspielzeit dramatisch: Erneut war es Jannik Obieglo (90.+1), der den Anschluss zum 2:3 erzielte. Sulzbach warf nun alles nach vorne, doch der VfR nutzte den Konter eiskalt: Salomon Mayer (90.+5) besiegelte den Auswärtssieg in der allerletzten Sekunde.

FC Viktoria Backnang – Großer Alexander Backnang 3:4

Was für ein Wahnsinn im Backnanger Stadtduell! Die Viktoria legte los wie die Feuerwehr und ging durch Osman Ceylan (1.) sofort in Führung. Zwar glich Alain Haddad (16.) schnell aus, doch nach dem Seitenwechsel schien die Viktoria durch Marko Tokic (49.) per Foulelfmeter und Raffaele Cervone (67.) beim Stand von 3:1 bereits wie der sichere Sieger.

Doch Großer Alexander bewies eine unglaubliche Moral. In einer furiosen Schlussphase drehten die Gäste das Spiel komplett: Pascal Sirokas (79.) und erneut Alain Haddad (84.) sorgten für den Ausgleich. Den Schlusspunkt unter dieses denkwürdige Derby setzte erneut Pascal Sirokas (89.), der kurz vor dem Ende zum 3:4-Endstand traf und den Anhang der Gäste in Ekstase versetzte.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – FSV Weiler zum Stein 2:3

Diese Begegnung wurde zur großen Show eines einzelnen Akteurs. Während die Spielgemeinschaft durch Tim Stein (41.) und Luca Weller (50.) zwischenzeitlich sogar mit 2:1 führte, hatte der FSV Weiler zum Stein seinen Torjäger Marcel Weishäupl in Bestform dabei.

Weishäupl hatte sein Team bereits in der 33. Minute in Führung gebracht und schlug nach dem Rückstand eiskalt zurück. Mit seinen Treffern in der 55. und 64. Minute schnürte er den Hattrick und drehte die Partie im Alleingang zugunsten der Gäste. Althütte versuchte in der verbleibenden Zeit alles, fand aber gegen die nun sicher stehende Defensive von Weiler zum Stein keine Lücke mehr.

TSC Murrhardt – SV Steinbach 0:5

Der SV Steinbach demonstrierte beim TSC Murrhardt seine offensive Durchschlagskraft, auch wenn die Entscheidung erst spät fiel. Taner Bakir (10.) brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Front. Danach hielt Murrhardt lange Zeit leidenschaftlich dagegen und hielt den knappen Rückstand bis weit in die zweite Halbzeit.

Erst in der Schlussphase brachen bei den Hausherren alle Dämme. Talha Ünal (69.) und Jonas Kolb (73.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. In den letzten Minuten schraubten Thilo Gruber (86.) und Paul Kengeter (90.) das Ergebnis weiter in die Höhe und machten den am Ende souveränen Auswärtserfolg für Steinbach perfekt.

FC Welzheim – FV Sulzbach/Murr 1:4

Vor 100 Zuschauern in Welzheim zeigte sich der FV Sulzbach/Murr als die abgeklärtere Mannschaft. Florian Weller (28.) und Finn Dieterich (42.) erspielten eine verdiente Führung, doch Welzheim schöpfte Hoffnung, als Tim Schneidereit (45.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff den Anschluss markierte.

Die Hoffnung der Hausherren hielt jedoch nur kurz: Fast direkt nach dem Wiederanpfiff stellte erneut Finn Dieterich (49.) den alten Abstand wieder her. Welzheim bemühte sich in der Folge zwar um Offensivaktionen, doch die Gäste kontrollierten das Geschehen weitgehend. In der Schlussminute sorgte Angel Simeonov Stanchev (90.) per Foulelfmeter für den endgültigen 1:4-Endstand.