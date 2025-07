SSV Steinach-Reichenbach: "Wollen in der Kreisliga oben mitspielen!“

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga blickt der SSV Steinach-Reichenbach mit Entschlossenheit auf die neue Runde in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall. Sportlicher Leiter Robin Mohr spricht im FuPa-Teamcheck über die Ursachen der enttäuschenden Saison 2024/2025, die Pläne für den Neuanfang und seine Erwartungen an die Liga.

Die Analyse der abgelaufenen Spielzeit fällt beim SSV Steinach-Reichenbach eindeutig aus. „Als Absteiger aus der Bezirksliga können wir leider nicht zufrieden sein“, sagt Robin Mohr. Nach dem Abstieg ist das Ziel klar: Der Verein will sich für die Zukunft aufstellen. Konkrete Gründe für den Gang in die Kreisliga werden zwar nicht genannt, doch zwischen den Zeilen wird deutlich: Der Umbruch ist wohl unausweichlich.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist in vollem Gange – aber noch nicht in allen Teilen final geplant. „Wir planen aktuell noch ein Trainingslager“, erklärt Mohr. Darüber hinaus richtet sich der Blick auf eine Reihe von Testspielen und ein vereinsinternes Highlight: „Wir freuen uns auf unsere Testspielgegner und das Vereins-Saison Opening.“ Die Struktur steht, der Feinschliff folgt.

Vertrauen statt Vorschusslorbeeren

Auf die Frage nach möglichen Leistungsträgern oder auffälligen Entwicklungen hält sich Mohr bewusst zurück. Der Grund liegt im personellen Umbruch: „Wir haben nun einen kleinen Umbruch vor uns, bei dem ich aber allen Spielern aus dem neuen Kader vertraue.“ Einzelne Akteure möchte Mohr noch nicht hervorheben – das soll frühestens in der Winterpause erfolgen. Klar ist aber: Der neue Kader genießt das volle Vertrauen der sportlichen Leitung.

Klares Ziel: Die Rückkehr in die Spitzengruppe

Die sportlichen Ambitionen für die Kreisliga A1 sind klar formuliert. „Wir wollen in der Kreisliga oben mitspielen!“, betont Mohr. Nach dem Absturz in der Vorsaison soll nun die sportliche Trendwende gelingen. Ob es um den direkten Wiederaufstieg gehen soll, lässt Mohr offen – doch der Anspruch, zur Spitzengruppe zu gehören, ist unverkennbar.

Favorit aus der Nachbarschaft

In der Einschätzung der Konkurrenz nennt Mohr einen klaren Namen: „Der FSV Waiblingen II.“ Seine Begründung ist fundiert: „Ich weiß, wie dort gearbeitet wird. Nach den zwei Aufstiegen der ersten Mannschaft in den vergangenen Spielzeiten wollen sie die Zweite sicher nun auch auf ein neues Niveau heben.“ Die Strukturen und Ambitionen beim FSV scheinen intakt – für den SSV Steinach-Reichenbach ein Maßstab, an dem man sich orientieren kann.

Kaderumbau in vollem Gange

Konkrete Namen zu den personellen Veränderungen nennt Robin Mohr nicht, verweist aber auf die internen Dokumentationen: „Transfers haben wir alle in der Kaderliste eingetragen.“ Dass es einige Veränderungen gegeben hat, bestätigt er deutlich: „Es gab einige Veränderungen im Kader.“ Die Aussage unterstreicht den angestoßenen Neuanfang – mit neuen Spielern, neuer Dynamik und neuem Anspruch.

Relegation ja – System überdenken

Bei der Frage nach dem Modus zeigt sich Mohr differenziert. „Hier spreche ich nun nur für mich“, stellt er voran. Die Relegation sieht er grundsätzlich positiv: „Ja, die Relegationsspiele sollten beibehalten werden, da es oft Werbung für den Amateurfußball ist und einige Zuschauer anzieht.“

Sportlich sieht er jedoch Verbesserungsbedarf: „Man muss grundsätzlich bezüglich Absteigern eher darüber nachdenken, ob es attraktiv und nachvollziehbar ist, wenn ein Drittel der Liga direkt absteigen kann.“ Mohr wünscht sich eine grundlegende Überarbeitung des Systems – „aber das ist nur meine persönliche Meinung.“