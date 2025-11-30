SSV Steinach macht aus 0:3 ein 5:3, VfR Murrhardt mit 9:4-Wahnsinn

SV Unterweissach II – TSV Sulzbach-Laufen 6:5
Ein wildes Spiel, das in der Schlussphase fast jede Minute eine Wendung bereithielt. Sulzbach-Laufen legte stark los und führte nach Treffern von Jakob Kämmerling (4.) und Sanjin Glaser (23.) früh mit 2:0. Doch Unterweissach antwortete furios: Jannis Scholz traf doppelt (27., 29.) und legte in der 43. Minute sogar das 3:2 nach. Nach dem Ausgleich durch Sanjin Glaser (54.) ging es Schlag auf Schlag weiter. Chris Übele (63.) und Sebastian Joos (70.) stellten auf 4:3 und 4:4. In der packenden Schlussphase traf erst Hamza Aras (78.) zum 5:4, dann Jan Erkert per Foulelfmeter (80.) zum 6:4, ehe Sanjin Glaser in der 90. Minute seinen dritten Treffer markierte. Ein torreiches Spektakel, das Unterweissach knapp für sich entschied.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – FC Welzheim 2:3
Welzheim startete entschlossen: Nico Dyrska traf in der 10. Minute zur Führung, Kim-Steffen Schmidt legte vier Minuten später nach. Patrick Wenzel erhöhte per Foulelfmeter (32.) auf 0:3. Kurz vor der Pause kam Kleinaspach durch Pascal Hofer (45.) heran, bevor Ferris Pressburger in der 52. Minute per Foulelfmeter auf 2:3 stellte. Beide Teams hatten weitere Chancen – inklusive zwei vergebener Strafstöße: Dyrska scheiterte in der 25. Minute, Pressburger in der 63. Minute an Benedikt Neher. Zudem sah Welzheims Kim-Steffen Schmidt in der 44. Minute Gelb-Rot. Am Ende rettete der FCW den knappen Sieg trotz langer Unterzahl ins Ziel.
TSC Murrhardt – SK Fichtenberg
Das Spiel wurde abgesagt.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – FV Sulzbach/Murr 5:5
Ein Fußballkrimi, der in der Schlussminute seinen dramatischen Abschluss fand. Radomir Simeonov Stanchev brachte Sulzbach mit drei Treffern (13., 22. Foulelfmeter, 40.) in komfortable Führung. Doch Althütte/Sechselberg blieb dran: Marco Bargel (25.), Tim Stein (52.) und Jean-Pierre Jarmer (73.) sorgten für den Ausgleich. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Finn Dieterich traf zum 3:4 (74.), Bargel glich erneut aus (79.), Pascal Munz stellte in der 84. Minute auf 4:5 – doch wieder war Bargel zur Stelle und erzielte in der 90. Minute seinen dritten Treffer. Ein hochklassiges Offensivspektakel ohne Sieger.
FC Viktoria Backnang – VfR Murrhardt 4:9
Ein Spiel, das man nicht alle Tage sieht: 13 Tore, ein Dreierpack von Arif Genc und ein Viererpack von Jan Niklas Schommer. Viktoria Backnang begann stark, Genc traf in der 8. Minute zum 1:0. Murrhardt antwortete jedoch gnadenlos: Schommer (15., 20., 34., 42.), Tobias Wiese (32.), Benjamin Döz (45.+1), Lars Kleemann (54., 63.) und Dennis Klenk (59.) schraubten das Ergebnis bis zur 63. Minute auf 2:9. Viktoria Backnang betrieb durch zwei Strafstöße – Arif Akgün (73.) – und Osman Ceylan (82.) noch etwas Ergebniskosmetik. Ein denkwürdiges Offensivspiel für den VfR.
Großer Alexander Backnang – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 1:1
In einer spannenden Partie gingen die Gastgeber durch einen Foulelfmeter von Georgios Xanthopoulos (21.) in Führung. Die Gäste antworteten schnell: Innocent Obidinma Chigozie traf in der 27. Minute zum Ausgleich. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Chigozie (65.) musste die SGM über 25 Minuten in Unterzahl bestehen, verteidigte aber entschlossen das Remis.
SV Steinbach – SV Allmersbach II 4:3
Ein intensives und abwechslungsreiches Spiel. Christian Seitz erzielte bereits in der 6. Minute das 0:1, doch Steinbach antwortete mit drei Treffern: Taner Bakir (19., 29. Foulelfmeter) und Ronan Seitz (38.) drehten die Partie. Philipp Weller brachte Allmersbach per Foulelfmeter (50.) wieder heran, und Christian Seitz glich in der 59. Minute aus. Doch Steinbach hatte das letzte Wort: Paul Kengeter traf in der 86. Minute zum 4:3-Sieg.