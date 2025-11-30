SSV Steinach macht aus 0:3 ein 5:3, VfR Murrhardt mit 9:4-Wahnsinn

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – VfL Winterbach 2:1

Ein enges und intensives Spiel, das lange offen blieb. Lukas Friedrich brachte die Gastgeber mit seinem Treffer in der 45. Minute kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Simon Piscopo in der 62. Minute aus, doch Breuningsweiler schlug erneut zu: Wieder war es Lukas Friedrich, der in der 81. Minute den letztlich entscheidenden Treffer markierte. Für Winterbach wurde es bitter, als Torschütze Piscopo in der 89. Minute Gelb-Rot sah.

TSV Schornbach II – SV Remshalden 2:1

Schornbach erwischte den besseren Tag. Nick Albeck brachte sein Team in der 39. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kevin Mezger erhöhte in der 63. Minute auf 2:0, ehe Luca Bader in der 90. Minute noch einmal Spannung aufkommen ließ. Am Ende blieb es jedoch beim Heimerfolg des TSV.

SSV Steinach-Reichenbach – SC Korb 5:3

Was für ein verrücktes Spiel! Nach 39 Minuten lag Steinach-Reichenbach bereits mit 0:3 zurück – Sandro Leander Wirkner (3.), Joel Cseledes (18.) und Colin Nägele (39.) hatten Korb vermeintlich komfortabel in Führung gebracht. Doch die Gastgeber kamen furios zurück: Vily Leandre Djine Toukam leitete mit seinem Anschluss in der 46. Minute die Wende ein. Luca Haag traf zum 2:3 (50.), bevor Toukam mit zwei weiteren Treffern (55., 58.) das Spiel komplett drehte. Julian Leitlein setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt zum spektakulären 5:3.

SV Fellbach II – TB Beinstein 1:2

In einem umkämpften Duell legte Beinstein den Grundstein früh: Florian Keiner traf in der 12. Minute, Alexander Humke erhöhte in der 58. Minute. Nur zwei Minuten später verkürzte Nikita Siebert für Fellbach, doch dem Ausgleich kamen die Gastgeber nicht mehr nahe. Beinstein nahm drei wichtige Punkte mit.

FC Kosova Kernen – FSV Waiblingen II 0:2

Der FSV Waiblingen II spielte abgeklärt und geduldig. Cihan Cicek brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung. Kosova Kernen bemühte sich, doch die Entscheidung fiel in der 84. Minute durch Anastasios Pantzaridis. Ein 2:0-Auswärtssieg für Waiblingen.

TV Weiler/Rems – VfR Birkmannsweiler 1:1

Ein Remis in einer taktisch geprägten Partie. Justin Lenz überraschte die Gastgeber früh mit dem 0:1 in der 5. Minute. Simon Zasinski glich in der 31. Minute aus. Beide Teams suchten im zweiten Durchgang den Sieg, fanden jedoch keine Lücke mehr.

1. FC Hohenacker – Anagennisis Schorndorf 8:0

Der 1. FC Hohenacker fegte die Gäste mit einer beeindruckenden Vorstellung vom Platz. Jonas Fröschle eröffnete den Torreigen in der 29. Minute. Danach dominierte der Gastgeber nach Belieben: Nick Polzin (52., 69., 87.) und Lars Rögner (53., 61., 75.) glänzten jeweils dreifach, Harun Velic traf in der 85. Minute ebenfalls. Ein Kantersieg, der kaum Fragen offen ließ.