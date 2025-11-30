 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
SSV Steinach macht aus 0:3 ein 5:3, VfR Murrhardt mit 9:4-Wahnsinn

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – VfL Winterbach 2:1
Ein enges und intensives Spiel, das lange offen blieb. Lukas Friedrich brachte die Gastgeber mit seinem Treffer in der 45. Minute kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Simon Piscopo in der 62. Minute aus, doch Breuningsweiler schlug erneut zu: Wieder war es Lukas Friedrich, der in der 81. Minute den letztlich entscheidenden Treffer markierte. Für Winterbach wurde es bitter, als Torschütze Piscopo in der 89. Minute Gelb-Rot sah.

TSV Schornbach II – SV Remshalden 2:1
Schornbach erwischte den besseren Tag. Nick Albeck brachte sein Team in der 39. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kevin Mezger erhöhte in der 63. Minute auf 2:0, ehe Luca Bader in der 90. Minute noch einmal Spannung aufkommen ließ. Am Ende blieb es jedoch beim Heimerfolg des TSV.

SSV Steinach-Reichenbach – SC Korb 5:3
Was für ein verrücktes Spiel! Nach 39 Minuten lag Steinach-Reichenbach bereits mit 0:3 zurück – Sandro Leander Wirkner (3.), Joel Cseledes (18.) und Colin Nägele (39.) hatten Korb vermeintlich komfortabel in Führung gebracht. Doch die Gastgeber kamen furios zurück: Vily Leandre Djine Toukam leitete mit seinem Anschluss in der 46. Minute die Wende ein. Luca Haag traf zum 2:3 (50.), bevor Toukam mit zwei weiteren Treffern (55., 58.) das Spiel komplett drehte. Julian Leitlein setzte in der 70. Minute den Schlusspunkt zum spektakulären 5:3.

SV Fellbach II – TB Beinstein 1:2
In einem umkämpften Duell legte Beinstein den Grundstein früh: Florian Keiner traf in der 12. Minute, Alexander Humke erhöhte in der 58. Minute. Nur zwei Minuten später verkürzte Nikita Siebert für Fellbach, doch dem Ausgleich kamen die Gastgeber nicht mehr nahe. Beinstein nahm drei wichtige Punkte mit.

FC Kosova Kernen – FSV Waiblingen II 0:2
Der FSV Waiblingen II spielte abgeklärt und geduldig. Cihan Cicek brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung. Kosova Kernen bemühte sich, doch die Entscheidung fiel in der 84. Minute durch Anastasios Pantzaridis. Ein 2:0-Auswärtssieg für Waiblingen.

TV Weiler/Rems – VfR Birkmannsweiler 1:1
Ein Remis in einer taktisch geprägten Partie. Justin Lenz überraschte die Gastgeber früh mit dem 0:1 in der 5. Minute. Simon Zasinski glich in der 31. Minute aus. Beide Teams suchten im zweiten Durchgang den Sieg, fanden jedoch keine Lücke mehr.

1. FC Hohenacker – Anagennisis Schorndorf 8:0
Der 1. FC Hohenacker fegte die Gäste mit einer beeindruckenden Vorstellung vom Platz. Jonas Fröschle eröffnete den Torreigen in der 29. Minute. Danach dominierte der Gastgeber nach Belieben: Nick Polzin (52., 69., 87.) und Lars Rögner (53., 61., 75.) glänzten jeweils dreifach, Harun Velic traf in der 85. Minute ebenfalls. Ein Kantersieg, der kaum Fragen offen ließ.

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – TSV Sulzbach-Laufen 6:5
Ein wildes Spiel, das in der Schlussphase fast jede Minute eine Wendung bereithielt. Sulzbach-Laufen legte stark los und führte nach Treffern von Jakob Kämmerling (4.) und Sanjin Glaser (23.) früh mit 2:0. Doch Unterweissach antwortete furios: Jannis Scholz traf doppelt (27., 29.) und legte in der 43. Minute sogar das 3:2 nach. Nach dem Ausgleich durch Sanjin Glaser (54.) ging es Schlag auf Schlag weiter. Chris Übele (63.) und Sebastian Joos (70.) stellten auf 4:3 und 4:4. In der packenden Schlussphase traf erst Hamza Aras (78.) zum 5:4, dann Jan Erkert per Foulelfmeter (80.) zum 6:4, ehe Sanjin Glaser in der 90. Minute seinen dritten Treffer markierte. Ein torreiches Spektakel, das Unterweissach knapp für sich entschied.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – FC Welzheim 2:3
Welzheim startete entschlossen: Nico Dyrska traf in der 10. Minute zur Führung, Kim-Steffen Schmidt legte vier Minuten später nach. Patrick Wenzel erhöhte per Foulelfmeter (32.) auf 0:3. Kurz vor der Pause kam Kleinaspach durch Pascal Hofer (45.) heran, bevor Ferris Pressburger in der 52. Minute per Foulelfmeter auf 2:3 stellte. Beide Teams hatten weitere Chancen – inklusive zwei vergebener Strafstöße: Dyrska scheiterte in der 25. Minute, Pressburger in der 63. Minute an Benedikt Neher. Zudem sah Welzheims Kim-Steffen Schmidt in der 44. Minute Gelb-Rot. Am Ende rettete der FCW den knappen Sieg trotz langer Unterzahl ins Ziel.

TSC Murrhardt – SK Fichtenberg
Das Spiel wurde abgesagt.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – FV Sulzbach/Murr 5:5
Ein Fußballkrimi, der in der Schlussminute seinen dramatischen Abschluss fand. Radomir Simeonov Stanchev brachte Sulzbach mit drei Treffern (13., 22. Foulelfmeter, 40.) in komfortable Führung. Doch Althütte/Sechselberg blieb dran: Marco Bargel (25.), Tim Stein (52.) und Jean-Pierre Jarmer (73.) sorgten für den Ausgleich. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Finn Dieterich traf zum 3:4 (74.), Bargel glich erneut aus (79.), Pascal Munz stellte in der 84. Minute auf 4:5 – doch wieder war Bargel zur Stelle und erzielte in der 90. Minute seinen dritten Treffer. Ein hochklassiges Offensivspektakel ohne Sieger.

FC Viktoria Backnang – VfR Murrhardt 4:9
Ein Spiel, das man nicht alle Tage sieht: 13 Tore, ein Dreierpack von Arif Genc und ein Viererpack von Jan Niklas Schommer. Viktoria Backnang begann stark, Genc traf in der 8. Minute zum 1:0. Murrhardt antwortete jedoch gnadenlos: Schommer (15., 20., 34., 42.), Tobias Wiese (32.), Benjamin Döz (45.+1), Lars Kleemann (54., 63.) und Dennis Klenk (59.) schraubten das Ergebnis bis zur 63. Minute auf 2:9. Viktoria Backnang betrieb durch zwei Strafstöße – Arif Akgün (73.) – und Osman Ceylan (82.) noch etwas Ergebniskosmetik. Ein denkwürdiges Offensivspiel für den VfR.

Großer Alexander Backnang – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 1:1
In einer spannenden Partie gingen die Gastgeber durch einen Foulelfmeter von Georgios Xanthopoulos (21.) in Führung. Die Gäste antworteten schnell: Innocent Obidinma Chigozie traf in der 27. Minute zum Ausgleich. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Chigozie (65.) musste die SGM über 25 Minuten in Unterzahl bestehen, verteidigte aber entschlossen das Remis.

SV Steinbach – SV Allmersbach II 4:3
Ein intensives und abwechslungsreiches Spiel. Christian Seitz erzielte bereits in der 6. Minute das 0:1, doch Steinbach antwortete mit drei Treffern: Taner Bakir (19., 29. Foulelfmeter) und Ronan Seitz (38.) drehten die Partie. Philipp Weller brachte Allmersbach per Foulelfmeter (50.) wieder heran, und Christian Seitz glich in der 59. Minute aus. Doch Steinbach hatte das letzte Wort: Paul Kengeter traf in der 86. Minute zum 4:3-Sieg.

Kreisliga A3:

Es fand kein Spiel statt.

Kreisliga A4:

Es fand kein Spiel statt.

