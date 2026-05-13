SSV setzt auf Kontinuität: Vier weitere Zusagen für die neue Saison

Weitere Leistungsträger verlängern beim SSV Weilerswist von links nach rechts Mike Nandzik, Dennis Besirovic, Max Becker, Bastian Schmitz – Foto: M. St.

Mit Basti Schmitz, Max Becker, Dennis Besirovic und Mike Nandzik bleiben dem Verein sowohl junge Eigengewächse als auch erfahrene Leistungsträger erhalten.

Der SSV Weilerswist treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter konsequent voran und kann gleich vier wichtige Vertragsverlängerungen vermelden.

Besonders erfreulich aus Sicht des SSV: Mit Basti Schmitz und Max Becker haben gleich zwei Spieler aus der eigenen Jugend ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Mit Basti Schmitz bleibt ein weiteres SSV-Eigengewächs an Bord. Der junge Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und geht damit in seine zweite Saison im Seniorenbereich.

Die vergangene Spielzeit verlief für Schmitz allerdings alles andere als einfach. Eine langwierige Knieverletzung warf ihn immer wieder zurück und erschwerte kontinuierliche Einsätze. Trotz dieser schwierigen Phase hält der Mittelfeldspieler dem Verein die Treue und glaubt weiterhin an den gemeinsamen Weg in Weilerswist.

Ausschlaggebend für seine Verlängerung ist vor allem das Potenzial der jungen Mannschaft sowie das familiäre Umfeld innerhalb des Vereins. Für die kommende Saison hat Schmitz klare Ziele formuliert: verletzungsfrei bleiben, sich erneut einen Stammplatz erarbeiten und gemeinsam mit der Mannschaft den Aufstieg angreifen.

Max Becker will weiter Verantwortung übernehmen

Auch Max Becker bleibt dem SSV Weilerswist erhalten. Der talentierte Abwehrspieler aus der eigenen U19 verlängerte ebenfalls um ein weiteres Jahr und startet damit in seine zweite Seniorensaison.

Der junge Defensivspieler entwickelte sich in kurzer Zeit zu einer festen Größe innerhalb der Mannschaft und überzeugte sowohl sportlich als auch menschlich.

Besonders das familiäre Umfeld beim SSV spielt für Becker eine wichtige Rolle. Hier sieht er die besten Voraussetzungen, um sich sportlich weiterzuentwickeln.

Für die kommende Spielzeit möchte Becker nicht nur erneut oben mitspielen, sondern auch persönlich den nächsten Schritt machen und künftig noch mehr Verantwortung innerhalb des Teams übernehmen.

Besirovic fühlt sich „wie zu Hause“

Kontinuität gibt es auch im Mittelfeld: Dennis Besirovic hat seinen Vertrag beim SSV ebenfalls verlängert und geht damit in seine zweite Saison in Weilerswist.

Vor seinem Wechsel spielte der Mittelfeldakteur in der Rheinlandliga bei der SG Westerburg und brachte bereits viel Erfahrung mit an den Swistbach.

Beim SSV fühlte sich Besirovic jedoch direkt wohl.

„Ich habe mich beim SSV direkt wie zu Hause gefühlt“, erklärt der Mittelfeldspieler.

Großen Anteil an seinem Wechsel hatte Kapitän Kai Karamouzas, der früh den Kontakt herstellte. Für die kommende Saison möchte Besirovic gemeinsam mit der Mannschaft erneut eine wichtige Rolle im oberen Tabellenbereich spielen und an die positiven Leistungen der vergangenen Spielzeit anknüpfen.

Nandzik geht in seine neunte Saison

Besonders viel Erfahrung bringt weiterhin Mike Nandzik mit. Der Stürmer verlängerte seinen Vertrag frühzeitig um ein weiteres Jahr und wird damit bereits seine neunte Saison im Trikot des SSV Weilerswist bestreiten.

Nandzik zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft und identifiziert sich voll mit dem Verein. Vor allem die aktuelle Entwicklung innerhalb des Teams überzeugt den Angreifer.

„Die Stimmung im Team ist sehr gut und wir haben eine richtig starke Mischung in der Mannschaft. Genau das macht aktuell viel Spaß“, so Nandzik.

Auch sportlich hat der Offensivspieler klare Ziele: Gemeinsam mit dem Team möchte er erneut oben angreifen und den Aufstieg realisieren.

Mit den vier Vertragsverlängerungen setzt der SSV Weilerswist weiter auf Kontinuität, Identifikation und eine gesunde Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern – wichtige Bausteine für die kommende Saison.