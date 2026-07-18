SSV Sereetz testet heute gegen den TSV Lensahn

Der TSV Lensahn (hier in den blauen Trikots) misst sich im Testspiel mit dem Sereetzer SV (Archivfoto). – Foto: Steffi Rathje

Für den SSV Sereetz geht die Vorbereitung auf die neue Saison mit dem nächsten Testspiel weiter. Im Rahmen des laufenden Wochenend-Trainingslagers empfängt die Mannschaft am heutigen Samstag den TSV Lensahn. Anstoß der Begegnung ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz in Sereetz.

Nach den ersten intensiven Trainingseinheiten bietet die Partie dem Trainerteam die nächste Gelegenheit, verschiedene personelle Konstellationen zu testen und weitere Erkenntnisse für die anstehende Saison zu sammeln. Dabei dürfte erneut die Belastungssteuerung im Vordergrund stehen, sodass möglichst viele Spieler Einsatzminuten erhalten.