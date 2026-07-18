SSV Sereetz testet heute gegen den TSV Lensahn

Für den SSV Sereetz geht die Vorbereitung auf die neue Saison mit dem nächsten Testspiel weiter. Im Rahmen des laufenden Wochenend-Trainingslagers empfängt die Mannschaft am heutigen Samstag den TSV Lensahn. Anstoß der Begegnung ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz in Sereetz.
Nach den ersten intensiven Trainingseinheiten bietet die Partie dem Trainerteam die nächste Gelegenheit, verschiedene personelle Konstellationen zu testen und weitere Erkenntnisse für die anstehende Saison zu sammeln. Dabei dürfte erneut die Belastungssteuerung im Vordergrund stehen, sodass möglichst viele Spieler Einsatzminuten erhalten.
Für beide Mannschaften ist das Duell ein wichtiger Bestandteil der Sommervorbereitung. Während sich der SSV Sereetz weiter einspielen möchte, will auch der TSV Lensahn die Abläufe auf dem Platz weiter festigen und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben sammeln.
Die Zuschauer dürfen sich auf einen aufschlussreichen Test zwischen zwei ambitionierten Teams freuen, bei dem das Ergebnis zwar eine untergeordnete Rolle spielt, die Entwicklung der Mannschaften jedoch bereits erste Rückschlüsse auf den Stand der Vorbereitung zulassen dürfte.