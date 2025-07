SSV Sechshelden will erneut angreifen

Haiger. Nachdem Fußball-Kreisoberligist SSV Sechshelden im Juni in der Relegation um einen Platz in der Gruppenliga erreicht hatte und dort knapp an der SG Oberes Edertal gescheitert war (1:1 und 5:7 nach Verlängerung), will der Vizemeister erneut angreifen. Auch unter dem neuen Trainer Matthias Daum darf es ein Tabellenrang unter den Top Drei sein.