SSV Sechshelden und Lebenshilfe ermöglichen Trainertraum

Vorgelebte Inklusion: Der SSV Sechshelden und die Lebenshilfe Dillenburg kooperieren. © Annabell Klein

Haiger/Dillenburg. „Wir erfüllen mit dem Projekt Lebensträume. Das klingt groß – aber kleiner können wir es nicht machen, denn kleiner ist es nicht“, sagt Sascha Kirchhoff. Was der Kulturreferent der Lebenshilfe Dillenburg damit meint, zeigt das Beispiel von Jan. Während andere ein Bundesligawochenende nur im TV schauen, analysiert er Taktiken, denkt über mögliche Aufstellungen nach und verfolgt akribisch die Spiele. Seine Sehnsucht, selbst einmal eine Fußballmannschaft zu trainieren, hat sich nun erfüllt.