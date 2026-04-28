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SSV Sechshelden und Lebenshilfe ermöglichen Trainertraum
Teaser INKLUSION: +++ Inklusion im Fußball: Jan erfüllt sich beim SSV Sechshelden seinen Trainertraum. Das Beste dabei: Diese Geschichte wird im Kino gezeigt. Was es damit auf sich hat +++
Haiger/Dillenburg. „Wir erfüllen mit dem Projekt Lebensträume. Das klingt groß – aber kleiner können wir es nicht machen, denn kleiner ist es nicht“, sagt Sascha Kirchhoff. Was der Kulturreferent der Lebenshilfe Dillenburg damit meint, zeigt das Beispiel von Jan. Während andere ein Bundesligawochenende nur im TV schauen, analysiert er Taktiken, denkt über mögliche Aufstellungen nach und verfolgt akribisch die Spiele. Seine Sehnsucht, selbst einmal eine Fußballmannschaft zu trainieren, hat sich nun erfüllt.