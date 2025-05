SSV Schwäbisch Hall trotz dem TSV Crailsheim ein Punkt ab

Das Spiel zwischen TV Oeffingen und SKV Rutesheim am Sonntag hat für beide Mannschaften keine großen Auswirkungen auf die Tabellenspitze, da beide Teams im Mittelfeld der Tabelle platziert sind. Dennoch geht es um die letzten Punkte, die für die Platzierung am Ende der Saison wichtig sind.

In einem für das Titelrennen bedeutenden Duell trifft die SG Weinstadt auf Sport-Union Neckarsulm. Weinstadt, das sich in der unteren Tabellenhälfte befindet, muss gegen den Tabellendritte Sport-Union Neckarsulm bestehen. Weinstadt hat den Ligaverbleib bereits so gut wie sicher, Neckarsulm will an der Spitze dran bleiben.