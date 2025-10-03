 2025-10-02T08:44:29.515Z

– Foto: Jens Körner

SSV Schwäbisch Hall siegt dank Dreierpack von Ousainou Danso

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

Die Landesliga, Staffel 1, startete heute mit einem packenden Match in den 8. Spieltag. Der SSV Schwäbisch Hall bezwang die Sport-Union Neckarsulm in einer torreichen Begegnung mit 3:2 und feierte damit den fünften Saisonsieg.

Heute, 15:00 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
Sport-Union Neckarsulm
3
2
Abpfiff

Die 90 Minuten in Schwäbisch Hall boten alles, was ein Fußballspiel spannend macht: einen überragenden Torjäger, eine klare Führung und eine späte Aufholjagd. Ousainou Danso avancierte zum Mann des Spiels. Mit drei Treffern stellte er die Weichen auf Sieg. Zunächst traf er in der 39. Minute zur Führung, ehe er kurz nach der Pause in der 49. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 62. Minute legte er seinen dritten Treffer nach und brachte die Gastgeber komfortabel mit 3:0 in Front. Doch Neckarsulm zeigte Moral und kam zurück. Nur Sekunden nach dem dritten Gegentreffer verkürzte Evangelos Gialamatzis in der 62. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit sorgte Bahadir Özkan mit seinem Tor zum 3:2 für eine dramatische Schlussphase. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Erfolg für Schwäbisch Hall.

Morgen, 15:30 Uhr
SKV Rutesheim
TV Oeffingen
15:30

SKV Rutesheim trifft auf TV Oeffingen. Rutesheim ist bestrebt, die makellose Serie auszubauen und die Tabellenführung zu verteidigen. Oeffingen benötigt dringend Zähler, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren.

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Ilshofen
TSG Öhringen
15:30

TSV Ilshofen empfängt TSG Öhringen. Ilshofen möchte die Punkte zuhause behalten und seine Saisonbilanz verbessern. Öhringen strebt auswärts den dritten Sieg in Folge an, um die Position in den oberen Tabellenrängen zu festigen.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SpVgg Satteldorf
15:30live

SV Leonberg/Eltingen trifft auf SpVgg Satteldorf. Leonberg/Eltingen will die Heimstärke nutzen, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Satteldorf ist auf Punkte angewiesen, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Crailsheim
SG Schorndorf
15:30live

TSV Crailsheim empfängt SG Schorndorf. Crailsheim will die Heimspiele erfolgreich gestalten und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern. Schorndorf möchte auswärts die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Weinstadt
FV Löchgau
15:00

SV Kaisersbach trifft auf TSV Heimerdingen 1910. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren und Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Kaisersbach
TSV Heimerdingen 1910
15:00

SGM Krumme Ebene am Neckar empfängt GSV Pleidelsheim. Die Gastgeber streben die ersten Punkte der Saison an, während Pleidelsheim unter Druck steht, um den Anschluss an die sichere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
GSV Pleidelsheim
15:00

SG Weinstadt trifft auf FV Löchgau. Weinstadt möchte im Heimspiel die Punkte behalten und sich von der unteren Tabellenhälfte absetzen. FV Löchgau will auswärts punkten, um den Druck auf die Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.

