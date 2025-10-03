SSV Schwäbisch Hall siegt dank Dreierpack von Ousainou Danso

Die Landesliga, Staffel 1, startete heute mit einem packenden Match in den 8. Spieltag. Der SSV Schwäbisch Hall bezwang die Sport-Union Neckarsulm in einer torreichen Begegnung mit 3:2 und feierte damit den fünften Saisonsieg.
Die 90 Minuten in Schwäbisch Hall boten alles, was ein Fußballspiel spannend macht: einen überragenden Torjäger, eine klare Führung und eine späte Aufholjagd. Ousainou Danso avancierte zum Mann des Spiels. Mit drei Treffern stellte er die Weichen auf Sieg. Zunächst traf er in der 39. Minute zur Führung, ehe er kurz nach der Pause in der 49. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 62. Minute legte er seinen dritten Treffer nach und brachte die Gastgeber komfortabel mit 3:0 in Front. Doch Neckarsulm zeigte Moral und kam zurück. Nur Sekunden nach dem dritten Gegentreffer verkürzte Evangelos Gialamatzis in der 62. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit sorgte Bahadir Özkan mit seinem Tor zum 3:2 für eine dramatische Schlussphase. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Erfolg für Schwäbisch Hall.
