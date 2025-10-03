SSV Schwäbisch Hall siegt dank Dreierpack von Ousainou Danso

Die 90 Minuten in Schwäbisch Hall boten alles, was ein Fußballspiel spannend macht: einen überragenden Torjäger, eine klare Führung und eine späte Aufholjagd. Ousainou Danso avancierte zum Mann des Spiels. Mit drei Treffern stellte er die Weichen auf Sieg. Zunächst traf er in der 39. Minute zur Führung, ehe er kurz nach der Pause in der 49. Minute auf 2:0 erhöhte. In der 62. Minute legte er seinen dritten Treffer nach und brachte die Gastgeber komfortabel mit 3:0 in Front. Doch Neckarsulm zeigte Moral und kam zurück. Nur Sekunden nach dem dritten Gegentreffer verkürzte Evangelos Gialamatzis in der 62. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit sorgte Bahadir Özkan mit seinem Tor zum 3:2 für eine dramatische Schlussphase. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Erfolg für Schwäbisch Hall. ---

Morgen, 15:30 Uhr SKV Rutesheim Rutesheim TV Oeffingen Oeffingen 15:30 PUSH



SKV Rutesheim trifft auf TV Oeffingen. Rutesheim ist bestrebt, die makellose Serie auszubauen und die Tabellenführung zu verteidigen. Oeffingen benötigt dringend Zähler, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren. SKV Rutesheim trifft auf TV Oeffingen. Rutesheim ist bestrebt, die makellose Serie auszubauen und die Tabellenführung zu verteidigen. Oeffingen benötigt dringend Zähler, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen TSG Öhringen Öhringen 15:30 PUSH



TSV Ilshofen empfängt TSG Öhringen. Ilshofen möchte die Punkte zuhause behalten und seine Saisonbilanz verbessern. Öhringen strebt auswärts den dritten Sieg in Folge an, um die Position in den oberen Tabellenrängen zu festigen. TSV Ilshofen empfängt TSG Öhringen. Ilshofen möchte die Punkte zuhause behalten und seine Saisonbilanz verbessern. Öhringen strebt auswärts den dritten Sieg in Folge an, um die Position in den oberen Tabellenrängen zu festigen.



SV Leonberg/Eltingen trifft auf SpVgg Satteldorf. Leonberg/Eltingen will die Heimstärke nutzen, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Satteldorf ist auf Punkte angewiesen, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. SV Leonberg/Eltingen trifft auf SpVgg Satteldorf. Leonberg/Eltingen will die Heimstärke nutzen, um in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Satteldorf ist auf Punkte angewiesen, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.



TSV Crailsheim empfängt SG Schorndorf. Crailsheim will die Heimspiele erfolgreich gestalten und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern. Schorndorf möchte auswärts die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen. TSV Crailsheim empfängt SG Schorndorf. Crailsheim will die Heimspiele erfolgreich gestalten und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern. Schorndorf möchte auswärts die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt FV Löchgau FV Löchgau 15:00 PUSH



SV Kaisersbach trifft auf TSV Heimerdingen 1910. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren und Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen. SV Kaisersbach trifft auf TSV Heimerdingen 1910. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren und Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:00 PUSH



SGM Krumme Ebene am Neckar empfängt GSV Pleidelsheim. Die Gastgeber streben die ersten Punkte der Saison an, während Pleidelsheim unter Druck steht, um den Anschluss an die sichere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. SGM Krumme Ebene am Neckar empfängt GSV Pleidelsheim. Die Gastgeber streben die ersten Punkte der Saison an, während Pleidelsheim unter Druck steht, um den Anschluss an die sichere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 15:00 PUSH



SG Weinstadt trifft auf FV Löchgau. Weinstadt möchte im Heimspiel die Punkte behalten und sich von der unteren Tabellenhälfte absetzen. FV Löchgau will auswärts punkten, um den Druck auf die Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.