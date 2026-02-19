SSV Sand vor Trainerwechsel

Enzeroth begründet den Schritt mit privaten Gründen. Er wolle seinen Fokus künftig wieder stärker auf die Familie legen und mehr Zeit für persönliche Dinge haben, auf die er in den vergangenen eineinhalb Jahren „weitgehend verzichten musste“, wie der Verein mitteilt.

Sportlich übernimmt der Abschied eine Mannschaft, die unter Enzeroth bereits einen Strukturwandel vollzogen hat. „Unter seiner Leitung konnten wir einen deutlichen Umbruch vollziehen und das Team nachhaltig verjüngen. Das war ein wichtiger Schritt für die Zukunft unseres Vereins“, wird Sportlicher Leiter Benjamin Heinicke zitiert. Enzeroth hatte das Amt in einer „sportlich herausfordernden Phase“ übernommen.