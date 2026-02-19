SSV Sand vor Trainerwechsel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SSV Sand 1910 muss sich zur kommenden Saison neu aufstellen: Trainer Dennis Enzeroth beendet seine Tätigkeit bei der ersten Mannschaft zum Ende der laufenden Spielzeit. Den Abteilungsvorstand informierte der 44-Jährige Anfang Januar über seine Entscheidung, im Sommer nicht weiter zur Verfügung zu stehen.
Enzeroth begründet den Schritt mit privaten Gründen. Er wolle seinen Fokus künftig wieder stärker auf die Familie legen und mehr Zeit für persönliche Dinge haben, auf die er in den vergangenen eineinhalb Jahren „weitgehend verzichten musste“, wie der Verein mitteilt.
Sportlich übernimmt der Abschied eine Mannschaft, die unter Enzeroth bereits einen Strukturwandel vollzogen hat. „Unter seiner Leitung konnten wir einen deutlichen Umbruch vollziehen und das Team nachhaltig verjüngen. Das war ein wichtiger Schritt für die Zukunft unseres Vereins“, wird Sportlicher Leiter Benjamin Heinicke zitiert. Enzeroth hatte das Amt in einer „sportlich herausfordernden Phase“ übernommen.
Bis zum Saisonfinale bleibt die Marschroute klar: Sand will in der Tabelle weiter klettern – und Enzeroth werde bis zum letzten Spieltag mit „voller Motivation und Engagement“ daran arbeiten, heißt es. Der Vorstand bedankt sich schon jetzt für den offenen, frühzeitigen Austausch und die „stets vertrauensvolle Zusammenarbeit“.
Parallel läuft die Suche nach einem Nachfolger. Der Verein kündigt an, „schnell einen ambitionierten“ neuen Trainer präsentieren zu wollen, der die sportliche Entwicklung des SSV Sand konsequent fortführt.