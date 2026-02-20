SSV Sand stellt Weichen: Florian Seitz übernimmt als Cheftrainer Nachfolger von Dennis Enzeroth steht frühzeitig fest – aktueller Coach beendet seine Tätigkeit zum Saisonende von red · Heute, 20:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Sand

Der SSV Sand hat die Trainerfrage für die Saison 2026/27 geklärt. Florian Seitz wird zur kommenden Spielzeit die erste Mannschaft übernehmen. Der Verein präsentierte den neuen Cheftrainer noch vor Beginn der Rückrunde und sieht darin ein wichtiges Signal für die sportliche Ausrichtung.

Nach Angaben der sportlichen Leitung passt Seitz mit seiner Erfahrung und seiner inhaltlichen Ausrichtung zur Philosophie des Klubs. Er verfüge über langjährige Trainererfahrung, kenne die Liga sehr genau und bringe eine klare Vorstellung von der Entwicklung der Mannschaft mit. Steffen Bernhardt betonte, Seitz teile die sportliche Vision des Vereins und verfüge über ein ausgeprägtes Gespür für die Förderung junger Spieler. Seitz selbst spricht von einem Verein mit großem Potenzial. Ziel sei es, gemeinsam mit der Mannschaft perspektivisch etwas aufzubauen. Auch im Vorstand wird die frühzeitige Einigung als strategisch bedeutsam bewertet. Benjamin Heinicke verwies darauf, dass man den Kader weiter verstärken wolle und mit der Entscheidung ein klares Signal an die Mannschaft sowie an mögliche Neuzugänge sende. Seitz besitzt seit zwölf Jahren die B Lizenz und genießt in Nordhessen einen guten Ruf.

Bis zum Sommer liegt der sportliche Fokus jedoch auf der laufenden Spielzeit. Die Mannschaft soll in der Rückrunde möglichst viele Punkte sammeln, um ihre Tabellenposition zu verbessern. Enzeroth kündigt Abschied an