SSV Sand bindet Nachwuchshoffnung

Der SSV Sand hat eine weitere richtungsweisende Personalentscheidung getroffen: Auch Waly Saddiqi bleibt dem Verbandsligisten in der kommenden Spielzeit erhalten. Der 21-Jährige, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, hat sich in den vergangenen Monaten spürbar weiterentwickelt und wird weiterhin Teil des sportlichen Konzepts bleiben.