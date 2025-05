SSV Sand bindet Defensivtrio

Nach dem Bekenntnis von Offensivspieler Sefa Cetinkaya zur neuen Spielzeit hat der SSV Sand auch in der Defensive Planungssicherheit geschaffen: Mit Sebastian Löcke, Yannis Czerny und Paul Seidler bleiben gleich drei Stammkräfte über die laufende Saison hinaus an Bord.

Alle drei haben sich nicht nur sportlich etabliert, sondern auch menschlich bestens in die Mannschaft integriert. Ihre Vertragsverlängerung ist ein starkes Signal für den eingeschlagenen Kurs des Vereins – vor allem vor dem Hintergrund einer stabilen Rückrunde, in der das Defensivtrio maßgeblichen Anteil am Aufschwung hatte. Der SSV blickt mit diesem Rückhalt im Rücken optimistisch auf die Saison 2025/26.