SSV Reutlingen: Zwei weitere Zugänge, aber auch zwei Abschiede Jonah Adrovic und Riccardo Gorgoglione verlassen den Oberligisten, aber mit Samuel Melissopoulos und Tim Becker stehen zwei weitere Zugänge fest. von pm/red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Der SSV Reutlingen treibt die Kaderplanung für die Oberliga-Saison 2026/27 weiter voran. Mit Samuel Melissopoulos stößt ein vielversprechender Offensivspieler aus der U19 des 1. FC Kaiserslautern zur Mannschaft. Zudem erweitert Torwarttrainer Tim Becker künftig das Torhüterteam als dritter Keeper. Gleichzeitig verabschiedet der Verein mit Riccardo Gorgoglione und Jonah Adrovic zwei langjährige Spieler.

Melissopoulos wagt den Schritt in den Herrenfußball Mit der Verpflichtung des 18-jährigen Samuel Melissopoulos setzt der SSV seinen eingeschlagenen Weg fort, jungen und entwicklungsfähigen Spielern eine Perspektive im Herrenbereich zu bieten. Der Linksfuß wurde in den Nachwuchsabteilungen des SV Böblingen und des SGV Freiberg ausgebildet, bevor er zum 1. FC Kaiserslautern wechselte. Bereits bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz im Trikot der Nullfünfer hinterließ Melissopoulos einen starken Eindruck. Nach seiner Einwechslung in der 72. Minute erzielte er sechs Minuten später beim 4:0-Erfolg im Verbandspokal beim BSV Schwenningen direkt seinen ersten Treffer.

„Ich bin sehr dankbar, jetzt Teil des SSV Reutlingen zu sein, und freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Jetzt möchte ich meine Qualitäten auf dem Platz einbringen, der Mannschaft bestmöglich helfen und mich jeden Tag weiterentwickeln“, erklärte der Offensivspieler. Auch Sportlicher Leiter Christian Grießer sieht großes Potenzial: „Samuel ist ein junger Spieler mit viel Potenzial. Als Linksfuß bringt er ein interessantes Profil mit, verfügt über viel Tempo und tritt auf dem Platz frech und mutig auf.“