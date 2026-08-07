SSV Reutlingen: Zwei weitere Zugänge, aber auch zwei Abschiede

Der SSV Reutlingen treibt die Kaderplanung für die Oberliga-Saison 2026/27 weiter voran. Mit Samuel Melissopoulos stößt ein vielversprechender Offensivspieler aus der U19 des 1. FC Kaiserslautern zur Mannschaft. Zudem erweitert Torwarttrainer Tim Becker künftig das Torhüterteam als dritter Keeper. Gleichzeitig verabschiedet der Verein mit Riccardo Gorgoglione und Jonah Adrovic zwei langjährige Spieler.
Mit der Verpflichtung des 18-jährigen Samuel Melissopoulos setzt der SSV seinen eingeschlagenen Weg fort, jungen und entwicklungsfähigen Spielern eine Perspektive im Herrenbereich zu bieten. Der Linksfuß wurde in den Nachwuchsabteilungen des SV Böblingen und des SGV Freiberg ausgebildet, bevor er zum 1. FC Kaiserslautern wechselte.
Bereits bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz im Trikot der Nullfünfer hinterließ Melissopoulos einen starken Eindruck. Nach seiner Einwechslung in der 72. Minute erzielte er sechs Minuten später beim 4:0-Erfolg im Verbandspokal beim BSV Schwenningen direkt seinen ersten Treffer.
„Ich bin sehr dankbar, jetzt Teil des SSV Reutlingen zu sein, und freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Jetzt möchte ich meine Qualitäten auf dem Platz einbringen, der Mannschaft bestmöglich helfen und mich jeden Tag weiterentwickeln“, erklärte der Offensivspieler.
Auch Sportlicher Leiter Christian Grießer sieht großes Potenzial: „Samuel ist ein junger Spieler mit viel Potenzial. Als Linksfuß bringt er ein interessantes Profil mit, verfügt über viel Tempo und tritt auf dem Platz frech und mutig auf.“
Auf der Torhüterposition schafft der SSV zusätzliche Sicherheit. Torwarttrainer Tim Becker wird künftig neben seiner bisherigen Aufgabe auch als dritter Torhüter zum Oberligakader gehören. Damit verfügt die Mannschaft über eine zusätzliche Option zwischen den Pfosten, ohne personell extern nachlegen zu müssen.
Parallel zu den Neuzugängen stehen auch zwei Abgänge fest. Riccardo Gorgoglione wechselt nach vier Jahren an der Kreuzeiche zum TSV Bernhausen. Der Offensivspieler absolvierte 65 Pflichtspiele für den SSV und erzielte dabei 26 Tore. Mit seiner Kreativität, Torgefahr und seinem Einsatz gehörte er in den vergangenen Jahren zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft.
Ebenfalls nach vier Jahren endet die zweite Amtszeit von Jonah Adrovic beim SSV. Der Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler überzeugte während seiner Zeit an der Kreuzeiche mit Spielintelligenz, Einsatzbereitschaft und seiner engen Verbundenheit zum Verein.
Mit den Personalentscheidungen setzt der SSV Reutlingen seinen Umbruch konsequent fort. Während junge Talente wie Melissopoulos die Zukunft prägen sollen, verabschiedet der Verein gleichzeitig zwei verdiente Spieler, die die vergangenen Jahre an der Kreuzeiche maßgeblich mitgestaltet haben.