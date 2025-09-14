SSV Reutlingen: "Wir müssen gucken, dass wir aufstehen"

Der SSV Reutlingen verlor heute in der Oberliga Baden-Württemberg am 8. Spieltag mit 2:3 gegen den FC Nöttingen. Trotz zahlreicher Chancen und einem späten Doppelschlag von Konstantinos Markopoulos bleibt die Enttäuschung groß. Trainer Alexander Strehmel sprach bei der Pressekonferenz von einer ernüchternden Realität.

Chancen in der Anfangsphase ungenutzt Die Mannschaft von Strehmel legte mutig los und erspielte sich in den ersten Minuten zahlreiche Möglichkeiten. Doch die Effizienz fehlte. „Das ärgert einen, wenn wir aus den zahlreichen Chancen, die wir am Anfang gehabt haben, nicht in Führung gehen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen ein anderes Spiel gewesen“, erklärte der Trainer auf der Pressekonferenz. So blieb es beim 0:0, ehe kurz vor der Pause der erste Nackenschlag folgte. In der 44. Minute brachte Tasos Leonidis den FC Nöttingen in Führung – eiskalt und genau in einem Moment, in dem Reutlingen eigentlich dominierte.

Ein bitterer Nachmittag im Kreuzeiche-Stadion Vor 650 Zuschauern erlebte der SSV Reutlingen einen dieser Fußballnachmittage, an denen sich Hoffnung und Ernüchterung in bedrückender Weise abwechselten. Trotz engagiertem Beginn, trotz eines leidenschaftlichen Auftritts blieb am Ende eine 2:3-Heimniederlage gegen den FC Nöttingen stehen. Trainer Alexander Strehmel fasste die Stimmungslage direkt nach dem Abpfiff bei der Pressekonferenz zusammen: „Wir wussten, dass sie eine sehr konterstarke Mannschaft sind, vor allem in der 2. Halbzeit, dass sie sehr schnelle Gegenstöße haben, dass sie immer wieder kompakt in der Abwehr spielen.“

Der Kampf nach dem Rückstand

Der SSV ließ sich nicht hängen. Gleich nach dem Seitenwechsel war es Konstantinos Markopoulos, der in der 50. Minute für den Ausgleich sorgte. Das Stadion erwachte, die Hoffnung war zurück. Doch die Gäste blieben ihrem Muster treu und setzten auf schnelle Umschaltaktionen. In der 66. Minute traf Stefan Zimmermann zur erneuten Führung für Nöttingen. Spätestens jetzt war klar, dass es für Reutlingen ein langer und harter Nachmittag werden würde.

Spätes Aufbäumen bleibt unbelohnt

Die Begegnung lief weiter gegen den SSV, auch weil Nöttingen defensiv kompakt stand. In der 84. Minute erhöhte Felix Waldraff sogar auf 3:1. Doch die Reutlinger gaben sich nicht geschlagen. In der Nachspielzeit gelang erneut Konstantinos Markopoulos der Anschluss (90.+1). Zu spät, um das Ruder noch einmal entscheidend herumzureißen.

Die schonungslose Analyse des Trainers

Alexander Strehmel sprach ungewöhnlich klar über die aktuelle Lage: „Wir werden dann noch bestraft und liegen zurück. Dann hat das Spiel eine andere Wendung genommen. Wir müssen gucken, dass wir aufstehen und das Positive mitnehmen. Ich glaube, wir haben heute sehr viele Chancen ausgespielt.“ Gleichzeitig betonte er die fehlende Kaltschnäuzigkeit: „Wenn man in der Tabelle oben ist, gehen die ersten zwei, drei Chancen, die wir hatten, rein. Unsere Chancen gehen dann einfach nicht rein.“

Blick nach unten statt nach oben

Die Worte des Trainers ließen keinen Zweifel: „Wir müssen die Tabelle angucken. Wir haben nichts in den Händen. Das heißt, wir müssen realistisch sein. Wir müssen jetzt nach unten gucken. Wir dürfen gar nicht mehr in die obere Tabellenhälfte schauen.“ Nach acht Spieltagen steht der SSV Reutlingen mit neun Punkten auf Rang zwölf – gefährlich nah an der Abstiegszone.

Vorbereitung auf das nächste Endspiel

Für Strehmel gibt es nur einen Weg: harte Arbeit. „Wir werden uns wieder an eine sehr konzentrierte Trainingswoche hinbringen“, sagte er. Am kommenden Samstag wartet mit dem Heimspiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen (20. September, 15:30 Uhr) eine richtungsweisende Partie. Gegen den Tabellenvierzehnten, der bislang ebenfalls erst sieben Punkte gesammelt hat, zählt für den SSV Reutlingen nur ein Sieg.

Enttäuschung mit Hoffnungsschimmer

Die Niederlage gegen Nöttingen war schmerzhaft, gerade weil der SSV Reutlingen über weite Strecken das Spiel bestimmte und zahlreiche Chancen herausspielte. Doch am Ende fehlte die Kaltschnäuzigkeit – und genau das machte den Unterschied. Strehmel fordert von seiner Mannschaft, den Blick nach unten zu richten und die Realität anzunehmen. Der Auftritt gegen Nöttingen zeigte immerhin, dass Wille, Leidenschaft und spielerische Mittel vorhanden sind. Jetzt gilt es, daraus Konsequenzen zu ziehen und am Samstag endlich wieder zu punkten.