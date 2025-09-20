SSV Reutlingen: "Wir haben super begonnen"

Ein perfekter Auftakt

Vor 680 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion begann der SSV Reutlingen mit großer Entschlossenheit. Schon in der 12. Minute brachte Yannick Toth die Hausherren in Führung. Das frühe 1:0 war genau das Signal, das die Mannschaft brauchte. Der SSV dominierte in dieser Phase und spielte sich mehrere hochkarätige Chancen heraus, ließ aber die Möglichkeit zum schnellen 2:0 aus.

Zwischen Euphorie und Unruhe

Trainer Alexander Strehmel beschrieb die Situation später auf der Pressekonferenz so: „Wir haben super begonnen. Wir belohnen uns durch das 1:0, wir machen aber einfach das 2:0 nicht. Wir haben hochkarätige Chancen und dann kommt diese Unruhe in der Mannschaft auf.“ Es war ein bekanntes Muster aus den vergangenen Wochen: Der SSV spielte sich Chancen heraus, konnte sie aber nicht in Tore ummünzen. „In der Vergangenheit haben wir in fast allen Spielen geführt und haben nie nachlegen können. Die Chancen waren immer da und dann kommt auch eine gewisse Unzufriedenheit auf, die mir vor der Halbzeit nicht so gefallen hat.“

Gefährliche Phase vor der Pause

Die Gäste aus Bissingen nutzten diese Unsicherheit und kamen durch schnelle Gegenstöße gefährlich auf. „Wir wussten, dass Bissingen eine sehr konterstarke Mannschaft ist“, erklärte Strehmel. Vor allem in dieser Phase war es Torhüter Dominik Hozlinger, der sein Team mit wichtigen Paraden im Spiel hielt. „Dominik hat uns gerade in dieser Phase gerettet und hat uns im Spiel gehalten. Wir waren einfach nicht präsent“, stellte der Trainer klar.

Das erlösende 2:0

Nach der Pause blieb das Spiel hart umkämpft. Der SSV Reutlingen versuchte, Ruhe und Kontrolle zu gewinnen, doch immer wieder schlichen sich leichte Ballverluste ein. In der 77. Minute fiel dann endlich das erlösende zweite Tor: Noah-Elias Maurer traf und sorgte damit für große Erleichterung auf den Rängen und an der Seitenlinie. „Zum Schluss hatten wir die Chance, aber dann haben wir zum Glück das 2:0 gemacht“, fasste Strehmel die entscheidende Szene zusammen.

Ruzicka setzt den Schlusspunkt

In der Nachspielzeit legte Tom Ruzicka nach und stellte mit seinem Treffer in der 90.+3 Minute den 3:0-Endstand her. Damit belohnte sich die Mannschaft nicht nur mit einem klaren Heimsieg, sondern feierte auch das erste Spiel zu Null seit Wochen. „Vielleicht ist der Bann jetzt gebrochen und dieser Sieg war ganz wichtig, auch dass wir auch zu Null gespielt haben“, betonte Strehmel.

Die Bedeutung des Erfolgs

Für den SSV Reutlingen war dieser Sieg mehr als nur drei Punkte. „Hoffentlich ist dieses Spiel ein Befreiungsschlag“, sagte Strehmel. Der Trainer hob hervor, dass seine Mannschaft diesmal trotz Unruhe und Ballverlusten den Kopf oben behielt und sich mit späten Toren belohnte. „Was uns ausgezeichnet hat, war, dass wir sehr positiv ins Spiel gegangen sind.“

Die Tabellensituation

Mit nun 12 Punkten aus neun Spielen klettert der SSV Reutlingen auf Rang neun der Tabelle. An der Spitze thront der VfR Aalen mit 23 Punkten, dicht gefolgt vom VfR Mannheim mit 22. Für Reutlingen bedeutet der Sieg eine Verschnaufpause im engen Mittelfeld, das von Platz fünf bis zwölf eng zusammengerückt ist.

Blick auf das nächste Spiel

Am kommenden Samstag wartet der nächste Härtetest. Der SSV Reutlingen reist zum 1. FC Normannia Gmünd. Anstoß ist am 27. September um 15 Uhr. Gegen den Tabellendrittletzten, der bislang erst sechs Punkte gesammelt hat, bietet sich die Gelegenheit, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Strehmel fordert von seiner Mannschaft, den Schwung aus dem Bissingen-Spiel mitzunehmen und endlich Konstanz in die Leistungen zu bringen.