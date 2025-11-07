SSV Reutlingen will zurück in die Spur – Auswärtshürde in Singen

Spannung im Tabellenkeller

Mit 16 Punkten nach 15 Spielen rangiert Reutlingen auf Platz zwölf der Oberliga Baden-Württemberg. Singen liegt als Aufsteiger mit 19 Zählern nur knapp davor. Der Blick auf die Tabelle zeigt die Brisanz: Schon ein Sieg könnte Reutlingen wieder auf Schlagdistanz zu den oberen Mittelfeldplätzen bringen, eine Niederlage dagegen den Druck weiter erhöhen.

Aufwärtstrend mit Dämpfer

Im letzten Heimspiel zeigte der SSV Reutlingen gegen den Karlsruher SC II eine engagierte Leistung, kam jedoch nicht über ein 1:1 hinaus. Yannick Toth brachte die Gastgeber in der 54. Minute in Führung, ehe Marius Mahle für die Gäste in der 78. Minute ausglich.

Die Partie endete emotional: Leander Vochatzer sah in der 77. Minute die Rote Karte, kurz vor dem Gegentreffer. Trotz Unterzahl hielt Reutlingen dagegen, konnte aber den erhofften Befreiungsschlag nicht landen. Die Punkteteilung vor 1070 Zuschauern war ein Spiegelbild der bisherigen Saison – engagiert, aber oft ohne die entscheidende Belohnung.

Blick nach vorn: Kampfgeist gefragt

In Singen wird der SSV auf einen Gegner treffen, der als Aufsteiger mutig auftritt, aber defensiv anfällig ist: 37 Gegentore in 15 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Reutlingen selbst steht bei 22 Treffern und 26 Gegentoren – ein Zeichen für Stabilität, aber auch für fehlende Durchschlagskraft im Angriff.

Duell auf Augenhöhe

Beide Teams werden alles in die Waagschale werfen. Der Türkische SV Singen möchte den Heimvorteil nutzen, während Reutlingen auf den einen Auswärtssieg hofft. Der 16. Spieltag verspricht intensive Zweikämpfe, Leidenschaft und den Willen, den Anschluss nicht zu verlieren.

Für den SSV Reutlingen geht es um mehr als drei Punkte – es geht um das Selbstvertrauen einer Mannschaft, die weiß, dass sie mehr kann, als die Tabelle derzeit zeigt.