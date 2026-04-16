SSV Reutlingen will sich in Göppingen weiter absetzen

Ausgangslage Die Tabelle zeigt dennoch, dass die Unterschiede nicht groß genug sind, um von Entwarnung zu sprechen. Göppingen liegt mit 30 Punkten auf Rang 13 und damit nur vier Zähler hinter dem SSV. Ein Reutlinger Sieg würde den Abstand vergrößern und die eigene Position weiter festigen, ein Punktverlust dagegen könnte die Zone hinter dem SSV wieder enger zusammenrücken lassen. In dieser Konstellation hat das Spiel trotz unterschiedlicher Startpositionen einen klaren Wert für beide Seiten.

Der Eindruck vom letzten Spieltag

Reutlingen kam zuletzt zuhause gegen den 1. FC Normannia Gmünd nicht über ein 1:1 hinaus. Marcel Sökler brachte den SSV in Führung, Calvin Körner glich nach der Pause aus. Das Ergebnis war solide, ließ aber zugleich den Eindruck zurück, dass mehr möglich gewesen wäre. Göppingen gewann dagegen beim Türkischen SV Singen mit 3:2 und holte damit einen wichtigen Auswärtssieg. Marcel Schmidts, Gentian Lekaj und Bastian Frölich drehten die Partie dort bereits vor der Pause.

Hinspiel als Orientierung

Das erste Duell der Saison verlief aus Reutlinger Sicht klarer. Der SSV gewann zuhause mit 2:0, Tom Ruzicka und Yannick Toth trafen dabei in der ersten Halbzeit. Dieses Ergebnis liefert einen nützlichen Bezugspunkt, ersetzt aber keine neue Lösung für das Rückspiel. Denn die Ausgangslage ist verändert: Göppingen steht unter größerem Druck und kommt nun zudem mit einem Erfolgserlebnis aus Singen in die Partie.