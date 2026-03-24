SSV Reutlingen will in Pforzheim auf den neunten Rang springen

Enge Lage im Mittelfeld Reutlingen steht mit 28 Punkten auf Rang zwölf, Pforzheim folgt mit 29 Zählern auf Platz neun. Die Tabelle zeigt damit, wie gering die Abstände in dieser Zone derzeit sind. Für den SSV ist das Nachholspiel die Chance, mit einem Auswärtssieg gleich mehrere Plätze gutzumachen und sich zugleich weiter vom unteren Bereich abzusetzen. Gerade solche Zusatzspiele können in einer ausgeglichenen Saison besonderes Gewicht bekommen.

Zwei unterschiedliche Eindrücke vom Wochenende

Reutlingen trennte sich zuletzt torlos vom FV Ravensburg und bestätigte damit die eigene Stabilität gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Der Punkt war solide, ließ aber offen, ob der SSV in der Lage ist, aus kontrollierten Spielen auch mehr Ertrag mitzunehmen. Pforzheim setzte am Wochenende ein deutliches Zeichen und gewann beim SV Oberachern mit 3:1. Tim Schwaiger per Foulelfmeter, Admir Osmicic und Noah Lulic sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Oberachern kurz vor der Pause nur noch verkürzte.

Hinspiel als Warnung

Das erste Duell der Saison endete 1:1. Reutlingen wähnte sich nach dem Treffer von Tom Ruzicka in der 82. Minute bereits auf Siegkurs, kassierte aber nur fünf Minuten später noch den Ausgleich durch Cemal Durmus. Das Hinspiel steht damit beispielhaft für die Aufgabe, Spiele in entscheidenden Phasen konsequenter zu Ende zu bringen. Auch im Nachholspiel dürfte sich zeigen, welche Mannschaft in den letzten Momenten klarer bleibt.