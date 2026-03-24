SSV Reutlingen will in Pforzheim auf den neunten Rang springen

Für den SSV Reutlingen steht am morgigen Mittwochabend ein Nachholspiel mit spürbarer tabellarischer Bedeutung an. Um 19 Uhr tritt die Mannschaft beim 1. CfR Pforzheim an und hat die Gelegenheit, sich im engen Mittelfeld der Oberliga Baden-Württemberg weiter nach oben zu arbeiten. Nach dem 0:0 gegen den FV Ravensburg reist der SSV mit einer stabilen Defensivleistung, aber auch mit dem Wunsch nach mehr Ertrag im Offensivspiel an. Pforzheim wiederum geht mit Rückenwind in dieses Duell.
Enge Lage im Mittelfeld
Reutlingen steht mit 28 Punkten auf Rang zwölf, Pforzheim folgt mit 29 Zählern auf Platz neun. Die Tabelle zeigt damit, wie gering die Abstände in dieser Zone derzeit sind. Für den SSV ist das Nachholspiel die Chance, mit einem Auswärtssieg gleich mehrere Plätze gutzumachen und sich zugleich weiter vom unteren Bereich abzusetzen. Gerade solche Zusatzspiele können in einer ausgeglichenen Saison besonderes Gewicht bekommen.
Zwei unterschiedliche Eindrücke vom Wochenende
Reutlingen trennte sich zuletzt torlos vom FV Ravensburg und bestätigte damit die eigene Stabilität gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Der Punkt war solide, ließ aber offen, ob der SSV in der Lage ist, aus kontrollierten Spielen auch mehr Ertrag mitzunehmen. Pforzheim setzte am Wochenende ein deutliches Zeichen und gewann beim SV Oberachern mit 3:1. Tim Schwaiger per Foulelfmeter, Admir Osmicic und Noah Lulic sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Oberachern kurz vor der Pause nur noch verkürzte.
Hinspiel als Warnung
Das erste Duell der Saison endete 1:1. Reutlingen wähnte sich nach dem Treffer von Tom Ruzicka in der 82. Minute bereits auf Siegkurs, kassierte aber nur fünf Minuten später noch den Ausgleich durch Cemal Durmus. Das Hinspiel steht damit beispielhaft für die Aufgabe, Spiele in entscheidenden Phasen konsequenter zu Ende zu bringen. Auch im Nachholspiel dürfte sich zeigen, welche Mannschaft in den letzten Momenten klarer bleibt.
Was für den SSV entscheidend wird
Für Reutlingen geht es in Pforzheim darum, defensive Ordnung mit größerer Zielstrebigkeit nach vorne zu verbinden. Das 0:0 gegen Ravensburg war ein solides Ergebnis, doch gegen einen direkten Tabellennachbarn dürfte mehr offensive Durchschlagskraft nötig sein. Gleichzeitig ist Pforzheim nach dem Sieg in Oberachern ein Gegner mit erkennbarer Form. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht des SSV Reutlingen.