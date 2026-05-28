SSV Reutlingen will in Essingen einen starken Schlusspunkt setzen

Mit 44 Punkten steht der SSV vor dem 34. Spieltag auf Rang neun und hat sich damit stabil im Tabellenmittelfeld eingerichtet. Essingen geht als Tabellenfünfter in die Partie und spielt mit 54 Punkten eine insgesamt deutlich stärkere Saison als viele Mannschaften im unteren Bereich. Für Reutlingen ist das Auswärtsspiel deshalb kein Termin ohne Widerstand, sondern eine Prüfung gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel. Gerade darin liegt die Chance, die eigene Rückrunde noch einmal mit Aussagekraft abzuschließen.

Am vergangenen Spieltag verlor Reutlingen zuhause mit 0:2 gegen den Türkischen SV Singen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kippte die Partie durch die Treffer von Atakan Koyuncuoglu und Dominik Emminger im zweiten Durchgang zugunsten der Gäste. Der SSV fand anschließend keinen Weg mehr zurück. Diese Niederlage war sportlich nicht mehr existenziell, zeigte aber, dass auch eine gesicherte Tabellenlage schnell zu einem Spiel ohne die letzte Schärfe führen kann. Vor dem letzten Auftritt in Essingen wird es deshalb auch um eine angemessene Reaktion gehen.

Essingen mit spätem Punktgewinn

Der kommende Gegner kommt mit einem 1:1 beim FC Nöttingen aus dem vorigen Spieltag. Essingen geriet dort zunächst in Rückstand, rettete aber durch Jannik Pfänder in der 81. Minute noch einen Punkt. Dieses Ergebnis unterstreicht, dass die Mannschaft bis in die Schlussphase hinein stabil bleibt und sich auch gegen starke Gegner nicht früh aus einem Spiel verabschiedet. Für Reutlingen ist das ein Hinweis darauf, dass die Partie über volle Distanz Konzentration verlangen wird.

Ordentlicher Abschluss als Ziel

Für den SSV geht es in Essingen nicht mehr um Rettung oder Druck, wohl aber um den Ton des Saisonendes. Nach einer Rückrunde, in der Reutlingen sich mit großer Konstanz aus dem gefährdeten Bereich gelöst hat, wäre ein engagierter Auswärtsauftritt ein passender Schlusspunkt. Essingen wird seinerseits den fünften Platz sichern oder verbessern wollen, sodass die Gastgeber mit klarer Zielsetzung in die Partie gehen. Gerade deshalb kann Reutlingen im letzten Saisonspiel noch einmal zeigen, warum der Klassenverbleib in diesem Jahr nicht zufällig, sondern verdient zustande gekommen ist.