SSV Reutlingen will den starken Schlussspurt zuhause weitertragen

Mit 44 Punkten steht Reutlingen auf Rang neun und hat sich damit aus einer lange engen Tabellenlage klar herausgearbeitet. Der Klassenverbleib ist gesichert, der Druck der vergangenen Wochen ist verschwunden. Gerade darin liegt nun eine neue Aufgabe: Die Mannschaft muss zeigen, dass sie auch ohne unmittelbaren Zwang konzentriert und geschlossen auftreten kann. Das letzte Heimspiel bietet dafür einen passenden Rahmen.

Der jüngste Auftritt beim Karlsruher SC II hat die Entwicklung der vergangenen Monate noch einmal bestätigt. Reutlingen ging früh durch Maxim Schmalz in Führung, musste zwar den Ausgleich hinnehmen, reagierte aber mit dem erneuten Führungstreffer von Marcel Sökler noch vor der Pause. In der Schlussphase sorgte Sökler mit zwei weiteren Treffern dafür, dass aus einem lange offenen Spiel doch noch ein klarer Auswärtssieg wurde. Dieses 4:1 war nicht nur ein Ergebnis, sondern ein weiterer Nachweis für die Stabilität und Reife der Mannschaft in der Rückrunde.

Singen bleibt unter Druck

Der kommende Gegner reist mit deutlich anderer Ausgangslage an. Der Türkische SV Singen steht mit 34 Punkten auf Rang 13 und befindet sich weiter in einer Zone, in der noch jeder Punkt Bedeutung besitzt. Für Reutlingen bedeutet das ein Heimspiel gegen einen Gegner, der mit hoher Dringlichkeit auftreten dürfte. Gerade solche Partien verlangen Aufmerksamkeit, weil die Motivationslage eindeutig verteilt scheint. Der SSV darf sich also trotz gesicherter Lage nicht auf einem ruhigeren Tabellenstand ausruhen.

Ein Heimabschluss mit Aussagekraft

Für Reutlingen ist die Begegnung mehr als nur der vorletzte Spieltag. Sie ist auch die Gelegenheit, sich im letzten Heimspiel einer starken Rückrunde angemessen zu präsentieren. Die Mannschaft hat sich den Klassenverbleib mit konstanten Leistungen verdient und kann nun zeigen, dass dieser Erfolg nicht zu einem Spannungsabfall führt. Ein weiterer überzeugender Auftritt würde das Bild einer Saison festigen, in der Reutlingen sich nach schwieriger Ausgangslage Schritt für Schritt in ruhigere Regionen gearbeitet hat.