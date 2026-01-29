SSV Reutlingen will beim Landesligisten weiter Sicherheit sammeln

Genau darum geht es nun am Sonntag um 13 Uhr beim VfL Sindelfingen, Achter der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Ein Gegner, der auf den ersten Blick eine Klasse tiefer spielt, der aber mit Leidenschaft und Körperlichkeit genau jene Art Prüfung liefert, die Wintertests tückisch macht. Für den SSV Reutlingen zählt weniger das Ergebnis als die Wiederholung der richtigen Muster: defensiv sauberer starten, nach Ballgewinnen klarer werden, Standards konsequenter verteidigen.

Das 2:2 am Samstag gegen den TSV Oberensingen, Vierter der Verbandsliga Württemberg, passte in dieses Bild: ordentlich, kämpferisch, aber auch mit Momenten, in denen Reutlingen noch zu leicht ins Hintertreffen gerät. Vor 60 Zuschauern und unter Schiedsrichter Christian Buschmann begann der SSV mit einem frühen Rückstand. Lennart Zaglauer traf zum 0:1 (13.) – ein Treffer, der den Gastgeber sofort zum Nachjustieren zwang. Reutlingen reagierte, ohne in Hektik zu verfallen, und kam durch Hilfe des Gegners zurück: Maximilian Gjini lenkte den Ball zum 1:1 ins eigene Tor (26.). Es war der Ausgleich, der das Spiel beruhigte und dem SSV für eine Phase mehr Zugriff gab.

Nach der Pause jedoch wieder ein Stich: Marlon Lander stellte auf 1:2 (52.). Und wieder zeigte Reutlingen eine Eigenschaft, die im Abstiegskampf lebenswichtig ist – das schnelle Zurückkommen. Nur drei Minuten später glich Sladan Puseljic zum 2:2 aus (55.) und rettete dem Test den Charakter einer brauchbaren Standortbestimmung: Rückstände wegstecken, Antworten finden, die Partie nicht laufen lassen. Der Makel bleibt dennoch sichtbar: Zwei Gegentore, zwei Phasen, in denen die Ordnung kurz brüchig war.