SSV Reutlingen vor dem letzten Schritt zur endgültigen Sicherheit

Mit 41 Punkten belegt Reutlingen derzeit Rang neun, der Karlsruher SC II folgt mit 40 Zählern auf Platz zehn. Das zeigt, wie eng das Tabellenmittelfeld in dieser Saison zusammengerückt ist. Für den SSV geht es in Karlsruhe deshalb nicht nur um die formale Sicherung des Klassenverbleibs, sondern auch darum, die starke zweite Saisonhälfte weiter zu bestätigen. Ein Auswärtspunkt würde die Planungssicherheit für die kommende Oberliga-Saison endgültig herstellen.

Der jüngste 5:2-Heimsieg gegen den FSV Hollenbach hat die gute Reutlinger Rückrunde noch einmal unterstrichen. Der SSV begann furios, führte nach zehn Minuten bereits mit 3:1 und behielt auch nach dem zwischenzeitlichen Anschluss des Gegners die Kontrolle. Erst in der Schlussphase machte Reutlingen das Ergebnis durch Yannick Toth und Maxim Schmalz endgültig deutlich. Dieser Auftritt war nicht nur offensiv eindrucksvoll, sondern auch ein weiteres Zeichen dafür, dass die Mannschaft im Saisonendspurt mit Klarheit auftritt.

Karlsruhe mit ordentlicher Form

Auch der Karlsruher SC II geht mit einem Erfolgserlebnis in diese Begegnung. Beim Türkischen SV Singen gewann die Mannschaft mit 2:0 und legte die Grundlage dafür bereits vor der Pause durch Treffer von Niklas Behr und Bekem Can Bicki. Damit hat der KSC II gezeigt, dass er in Spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte verlässlich auftreten kann. Für Reutlingen wird es deshalb wichtig sein, die Kontrolle über Rhythmus und Räume früh zu gewinnen.

Mehr als nur ein Auswärtsspiel

Für den SSV ist die Partie in Karlsruhe ein Prüfstein für die Konsequenz der vergangenen Wochen. Nach dem eindrucksvollen Sieg gegen Hollenbach bietet sich nun die Chance, eine ohnehin starke Rückrunde mit dem rechnerisch gesicherten Klassenverbleib zu veredeln. Dass der Gegner in unmittelbarer Tabellennähe steht, erhöht die Aussagekraft eines möglichen Punktgewinns zusätzlich. Reutlingen hat sich die ruhige Ausgangslage der letzten Wochen mühsam erarbeitet – nun geht es darum, sie endgültig festzuschreiben.