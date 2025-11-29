SSV Reutlingen verliert wildes Duell – bittere Heimniederlage

Ein Jahresabschluss voller Erwartungen

Der SSV Reutlingen wollte im letzten Spiel vor der Winterpause noch einmal ein Zeichen setzen. Mit 20 Punkten aus 18 Partien befand sich die Mannschaft in einer kritischen Tabellenzone, in der jeder Zähler von Bedeutung ist. Türkspor Neckarsulm reiste als direkter Konkurrent an – nur ein Punkt trennte beide Teams vor der Begegnung. Ein Heimsieg sollte Ruhe verschaffen und den Abstand nach unten vergrößern.

Reutlingen beginnt stabil, ohne Durchschlagskraft

Trainer Marvin Petzschner sah, dass es trotz guter Ballpassagen vor der Pause der entscheidende Moment fehlte, um in Führung zu gehen.

Neckarsulm schlägt unmittelbar nach der Pause zu

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel nervöser. In der 49. Minute traf Cristian Gilés Sanchez für Türkspor Neckarsulm zur 1:0-Führung. Der SSV musste den ersten Rückschlag verkraften – doch die Mannschaft reagierte.

Sauerborn bringt den SSV zurück

Zehn Minuten nach dem Rückstand zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Willie Till Sauerborn übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter in der 59. Minute zum 1:1. Der Ausgleich sorgte für neuen Schwung im Reutlinger Spiel, die Fans auf den Rängen spürten, dass nun mehr möglich war.

Die Partie kippt erneut – und wieder zurück

In der 80. Minute schlug Türkspor mit Fabio Lettieri zu, der das 1:2 erzielte. Doch der SSV Reutlingen zeigte Moral. Nur vier Minuten später stellte erneut Willie Till Sauerborn mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:2. Der Jubel war groß, die Mannschaft kämpfte mit Leidenschaft um den entscheidenden Treffer.

Der späte Nackenschlag in der Nachspielzeit

Doch in der 90.+1 Minute folgte der tiefe Stich. Wieder war es Fabio Lettieri, der mit seinem zweiten Treffer die Partie zum 2:3 drehte. Ein später Gegentreffer – zum zweiten Mal in Folge nach dem 1:1 gegen Villingen – raubte dem SSV den verdienten Lohn einer kämpferischen Leistung.

Ein Tabellenbild, das den Druck erhöht

Mit dieser Niederlage steht der SSV Reutlingen auf Rang 16 ab. Nach 19 Spielen stehen 20 Punkte und ein Torverhältnis von 29:35 zu Buche. Der Abstand zu den direkten Konkurrenten bleibt gering.

Ein bitterer Abschluss – und eine lange Pause zum Nachdenken

Für den SSV endet ein intensives Jahr mit einer äußerst schmerzhaften Niederlage. Die Mannschaft kämpfte, glich zweimal zurück und spielte phasenweise mutig – und dennoch stand sie am Ende erneut ohne Punkte da. Gerade die späten Gegentreffer der letzten beiden Spieltage werfen Fragen auf, die in der Winterpause beantwortet werden müssen.