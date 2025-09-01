SSV Reutlingen: U20-Länderspiel als Highlight zum Jubiläum Das U20-Länderspiel ist ein Höhepunkt zum 120-jährigen Jubiläum an der Kreuzeiche

Der SSV Reutlingen 05 freut sich, am 9. September 2025, Gastgeber des U20-Länderspiels Deutschland – Italien zu sein. Mit dieser Partie findet das Jubiläumsjahr »120 Jahre SSV« an der traditionsreichen Kreuzeiche seinen festlichen Abschluss.

Das Jubiläumsjahr hat den SSV Reutlingen 05 und das Stadion an der Kreuzeiche auf vielfältige Weise geprägt. Ende Mai begeisterten der Kreuzeiche-Cup mit internationaler Beteiligung und das Kinderfest mit rund 2000 Besucherinnen und Besuchern. Anfang Juli folgte das Jubiläumsturnier mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Gallen. Wenige Wochen später sorgte der Doppelspieltag mit VfB Stuttgart gegen Celta Vigo und dem anschließenden Auftritt des SSV gegen den SC Pfullendorf für ein weiteres Highlight.

»Wir haben unser Ziel erreicht: In unserem 120. Jahr die Kreuzeiche zu einem lebendigen Treffpunkt für Fußball und Gemeinschaft zu machen. Die große Resonanz bei unseren Veranstaltungen hat gezeigt, dass der SSV lebt. Dass nun auch noch ein U20-Länderspiel hier ausgetragen wird, erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit«, erklärt SSV-Vorsitzender Sascha Schneider.

Mit dem U20-Länderspiel schließt sich ein weiterer Kreis. Im vergangenen Jahr hatte der Verein vergeblich versucht, ein U-Länderspiel nach Reutlingen zu holen. Für die U16-Nationalmannschaft gab es seinerzeit kein passendes Übernachtungsangebot. Nun klappt es – verbunden mit großem Dank an den Deutschen Fußball-Bund für das Vertrauen.

Das Team um Trainer Hannes Wolf wird insgesamt neun Tage in Reutlingen bleiben und mehrfach öffentlich auf den Rasenplätzen an der Kreuzeiche trainieren. Wissbegierige Trainerinnen und Trainer sowie neugierige Nachwuchskicker können die Stars von morgen hautnah erleben. Die genauen Trainingszeiten geben wir zeitnah bekannt.

»Wir sind sehr dankbar und stolz, dass der DFB unserer Bewerbung entsprochen hat. Ein U20-Länderspiel in Reutlingen ist nicht selbstverständlich. Es zeigt, dass die Kreuzeiche geschätzt wird – traditionsreich, aber auch modern genug, um internationale Spiele austragen zu können«, sagt Sportvorstand Christian Grießer.

Signalwirkung für Stadt und Verein

Die Begegnung Deutschland – Italien findet am Dienstag, 9. September 2025 im Stadion an der Kreuzeiche statt. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Sie liegt in der letzten Ferienwoche in Baden-Württemberg und bietet damit eine ideale Gelegenheit für Familien und junge Fans, den Sommer mit einem besonderen Fußballabend zu krönen.

»Ein solches Länderspiel nach Reutlingen zu holen, ist für uns etwas ganz Besonderes – und zugleich ein starkes Signal für den Fußball in unserer Stadt«, ergänzt SSV-Vorstand Joe Yebio.

Dank an Garten Moser und die Stadt Reutlingen

Ein besonderer Dank gilt der Firma Garten Moser, die den Rasen im städtischen Stadion und den umliegenden Plätzen so vorbereitet hat, dass er den Anforderungen eines internationalen Spiels entspricht und damit beste Bedingungen für das U20-Länderspiel schafft. Ebenso bedankt sich der SSV Reutlingen 05 bei der Stadt Reutlingen und insbesondere bei Stadtmarketing Reutlingen (StaRT), die den Verein bei allen Jubiläumsveranstaltungen und Spielen verlässlich und engagiert unterstützt haben.

Ticketinformation

Eintrittskarten sind im Vorverkauf online unter dfb-tickets.reservix.de/…/, bei der Reutlinger Tourismus Information (Marktplatz 22) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.