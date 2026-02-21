SSV Reutlingen trotzt dem Wetter: Souveräner 4:0-Erfolg gegen Ilshofen

Die Suche nach dem Rhythmus trotz widriger Umstände

Der Fußball schreibt oft Geschichten der Improvisation, und so war es auch am heutigen Samstag. Der Fokus war ursprünglich auf das Gastspiel beim 1. CfR Pforzheim gerichtet, doch als die Nachricht der Absage eintraf, herrschte zunächst Enttäuschung. Unter der Leitung von Trainer Thomas Herbst ließ der SSV Reutlingen jedoch keine Frustration aufkommen. Das Testspiel gegen den TSV Ilshofen wurde zu einer Bühne für Spielfreude und Entschlossenheit. Die Mannschaft bewies Professionalität, indem sie die Herausforderung gegen den tieferklassigen Gegner mit voller Ernsthaftigkeit annahm. Es ging darum, die Spannung hochzuhalten und den Fans trotz des ausgefallenen Pflichtspielstarts ein Erfolgserlebnis zu bescheren.

Frühe Weichenstellung und offensive Entschlossenheit

Bereits in der Anfangsphase wurde deutlich, dass die Reutlinger gewillt waren, das Spiel früh in geordnete Bahnen zu lenken. Schon in der 3. Spielminute brandete Jubel auf, als Marcel Sökler zum 1:0 traf. Dieser frühe Führungstreffer verlieh dem Spiel der Hausherren die nötige Sicherheit und Souveränität. Man merkte den Spielern an, wie wichtig es war, die Energie aus der Vorbereitung nun endlich auf den Platz zu bringen. Die Dominanz blieb über die gesamte erste Halbzeit bestehen, und so war es folgerichtig, dass in der 30. Minute das zweite Tor fiel. Diesmal trug sich Ben Schaal in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen, während die Zuschauer die spielerische Überlegenheit ihres Teams gegen den TSV Ilshofen würdigten.

Ein später Doppelschlag besiegelt den Heimerfolg

Auch im zweiten Durchgang blieb der SSV Reutlingen die spielbestimmende Kraft auf dem Feld. Trainer Thomas Herbst nutzte die Gelegenheit, um weitere Erkenntnisse über den Zustand seiner Elf zu gewinnen. In der Schlussphase schlug dann die Stunde von Moritz Kuhn, der mit einem späten Doppelpack das Ergebnis in die Höhe schraubte. Zunächst erzielte er in der 74. Minute das 3:0, was bereits die endgültige Entscheidung bedeutete. Doch der Torhunger war noch nicht gestillt. Kurz vor dem Ende der Partie, in der 88. Minute, traf Moritz Kuhn erneut zum 4:0-Endstand. Dieser klare Sieg gegen den TSV Ilshofen dient als wichtiges Signal für die kommenden Aufgaben und zeigt, dass die Offensive der Reutlinger bereits gut funktioniert.