SSV Reutlingen: Trainingsstart und Test gegen Regionalligisten

Der SSV Reutlingen aus der Oberliga Baden-Württemberg startet heute Abend um 18 Uhr in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Der Sommerfahrplan umfasst mehrere Testspiele, den Bitzer Cup gegen den VfB Stuttgart II, das Duell mit Regionalligist FC 08 Homburg sowie den Pflichtspielstart im DB Regio-wfv-Pokal und in der Liga.
Nach dem Trainingsauftakt richtet der SSV den Blick schnell auf die ersten Härtetests. Bereits am Samstag, 4. Juli, wartet beim Bitzer Cup in Ergenzingen der Vergleich mit dem VfB Stuttgart II. Angepfiffen wird die Partie um 14.40 Uhr. Eine Woche später, am Samstag, 11. Juli, tritt Reutlingen um 13.30 Uhr beim VfL Nagold an.
Danach folgen zwei weitere Begegnungen innerhalb weniger Tage. Am Donnerstag, 16. Juli, spielt der SSV um 19 Uhr in Perouse gegen den SKV Rutesheim. Am Samstag, 18. Juli, steht um 14 Uhr an der Kreuzeiche der Test gegen den TSV Oberensingen auf dem Programm. Die Partie gegen den Verbandsligisten ist als Heimtest vorgesehen und soll weitere Erkenntnisse für die Abstimmung im Kader bringen.
Ein besonderer Prüfstein wartet am Freitag, 24. Juli. Dann trifft der SSV Reutlingen um 19 Uhr in Sonthofen auf den FC 08 Homburg. Das Duell mit dem Regionalligisten bildet den sportlich stärksten Test der Vorbereitung und kommt kurz vor dem Pflichtspielauftakt. Bis dahin soll die Mannschaft Schritt für Schritt Rhythmus aufnehmen, Abläufe festigen und sich in den Testspielen auf die Anforderungen der Oberliga einstellen.
Dieser ist im DB Regio-wfv-Pokal terminiert. Die erste und zweite Runde sind voraussichtlich für Sonntag, 26. Juli, und Samstag, 1. August, vorgesehen. Ebenfalls am 1. August soll der erste Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg stattfinden. Damit bleibt dem SSV eine kompakte Vorbereitung mit klarer Taktung und mehreren Gegnern aus unterschiedlichen Spielklassen. Für die Mannschaft wird es darum gehen, Belastung, Spielpraxis und Feinabstimmung bis zum Start eng miteinander zu verbinden. Parallel plant der Verein den Dauerkartenvorverkauf. Dieser soll voraussichtlich Ende der kommenden Woche starten. Dafür stellt der SSV sein System auf Ditix.io um, das neue Ticketing-System von Diginights.