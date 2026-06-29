SSV Reutlingen: Trainingsstart und Test gegen Regionalligisten Der Oberligist startet heute in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. von red/pm · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Carsten Trebuth

Der SSV Reutlingen aus der Oberliga Baden-Württemberg startet heute Abend um 18 Uhr in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Der Sommerfahrplan umfasst mehrere Testspiele, den Bitzer Cup gegen den VfB Stuttgart II, das Duell mit Regionalligist FC 08 Homburg sowie den Pflichtspielstart im DB Regio-wfv-Pokal und in der Liga.

Nach dem Trainingsauftakt richtet der SSV den Blick schnell auf die ersten Härtetests. Bereits am Samstag, 4. Juli, wartet beim Bitzer Cup in Ergenzingen der Vergleich mit dem VfB Stuttgart II. Angepfiffen wird die Partie um 14.40 Uhr. Eine Woche später, am Samstag, 11. Juli, tritt Reutlingen um 13.30 Uhr beim VfL Nagold an. Danach folgen zwei weitere Begegnungen innerhalb weniger Tage. Am Donnerstag, 16. Juli, spielt der SSV um 19 Uhr in Perouse gegen den SKV Rutesheim. Am Samstag, 18. Juli, steht um 14 Uhr an der Kreuzeiche der Test gegen den TSV Oberensingen auf dem Programm. Die Partie gegen den Verbandsligisten ist als Heimtest vorgesehen und soll weitere Erkenntnisse für die Abstimmung im Kader bringen.