SSV Reutlingen: Testspiel ersetzt Oberliga-Auftakt

Eigentlich sollte der SSV Reutlingen am Samstag beim 1. CfR Pforzheim in die zweite Saisonhälfte der Oberliga Baden-Württemberg starten. Doch das Wetter war stärker: Die Unbespielbarkeit des Platzes führte zur Absage. Für Reutlingen bedeutet das keinen freien Tag, sondern eine Verschiebung der Wirklichkeit. Statt Pflichtspiel gibt es nun einen Test – am Samstag um 17 Uhr auf dem eigenen Kunstrasen an der Kreuzeiche gegen den TSV Ilshofen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1.
Absage in Pforzheim: Ein Start, der keiner ist
Der Auftakt nach der Winterpause ist für den SSV Reutlingen vorerst vertagt. Der Termin beim 1. CfR Pforzheim – sportlich ohnehin eine Partie mit Blick auf die Tabellenregion – fällt dem Zustand des Platzes zum Opfer. Solche Absagen sind in dieser Jahreszeit keine Überraschung, aber sie verändern die Dramaturgie: Aus dem Pflichtspiel, das sofort eine Standortbestimmung geliefert hätte, wird ein Wochenende der Improvisation. Reutlingen reagiert pragmatisch und nutzt die Lücke mit einem Testspiel, um im Rhythmus zu bleiben – allerdings ohne die Schärfe des Wettbewerbs.
Kreuzeiche statt Auswärtsfahrt: Test gegen Ilshofen
Statt Autobahn und Stadion in Pforzheim wartet der Kunstrasen an der Kreuzeiche. Am Samstag um 17 Uhr ist der TSV Ilshofen zu Gast, ein Team aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Der Rahmen ist kleiner, die Bedeutung bleibt dennoch spürbar: Für Reutlingen ist es die Gelegenheit, nach der Pause wieder Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen zu sammeln, ohne dass Punkte auf dem Spiel stehen. Gerade in einem Winter, der Termine verschiebt, kann ein Test mehr sein als bloße Beschäftigung – er ist ein Versuch, den eigenen Takt zu halten.
Tabellenlage: Reutlingen im Druck der unteren Zone
Der Blick auf die Oberliga-Tabelle erklärt, warum jeder verlorene Spieltag Gewicht bekommt. Der SSV Reutlingen steht nach 19 Partien bei 20 Punkten (5 Siege, 5 Remis, 9 Niederlagen) und einer Torbilanz von 29:35 auf Rang 15 – punktgleich mit dem FSV Hollenbach direkt dahinter. In einer Liga, in der vier Absteiger vorgesehen sind, ist das ein Bereich ohne Sicherheitsnetz. Während vorne VfR Mannheim und VfR Aalen mit je 45 Punkten die Spitze teilen, geht es für Reutlingen zunächst um Stabilität – und darum, dass aus einem verschobenen Start kein verschleppter wird.