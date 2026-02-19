SSV Reutlingen: Testspiel ersetzt Oberliga-Auftakt

Absage in Pforzheim: Ein Start, der keiner ist

Der Auftakt nach der Winterpause ist für den SSV Reutlingen vorerst vertagt. Der Termin beim 1. CfR Pforzheim – sportlich ohnehin eine Partie mit Blick auf die Tabellenregion – fällt dem Zustand des Platzes zum Opfer. Solche Absagen sind in dieser Jahreszeit keine Überraschung, aber sie verändern die Dramaturgie: Aus dem Pflichtspiel, das sofort eine Standortbestimmung geliefert hätte, wird ein Wochenende der Improvisation. Reutlingen reagiert pragmatisch und nutzt die Lücke mit einem Testspiel, um im Rhythmus zu bleiben – allerdings ohne die Schärfe des Wettbewerbs.

Kreuzeiche statt Auswärtsfahrt: Test gegen Ilshofen

Statt Autobahn und Stadion in Pforzheim wartet der Kunstrasen an der Kreuzeiche. Am Samstag um 17 Uhr ist der TSV Ilshofen zu Gast, ein Team aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1. Der Rahmen ist kleiner, die Bedeutung bleibt dennoch spürbar: Für Reutlingen ist es die Gelegenheit, nach der Pause wieder Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen zu sammeln, ohne dass Punkte auf dem Spiel stehen. Gerade in einem Winter, der Termine verschiebt, kann ein Test mehr sein als bloße Beschäftigung – er ist ein Versuch, den eigenen Takt zu halten.