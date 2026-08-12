SSV Reutlingen stürmt nach Verlängerung ins Achtelfinale

Reutlingen erwischte den besseren Start. Konstantinos Markopoulos brachte den SSV bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Der FC Holzhausen kam jedoch zurück in die Partie. Henry Seeger erzielte in der 29. Minute den Ausgleich zum 1:1.

Holzhausen dreht die Partie

Kurz vor der Pause wendete sich das Spiel erneut. Tim Steinhilber traf in der 45. Minute zum 2:1 für den FC Holzhausen. Reutlingen lag damit zur Pause zurück, fand nach dem Seitenwechsel aber schnell die passende Antwort.

Zweiter Treffer zum 2:2

In der 51. Minute war erneut Konstantinos Markopoulos zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer des Abends glich er zum 2:2 aus. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit, sodass die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste.

Sauerborn bringt Reutlingen wieder nach vorn

In der Verlängerung übernahm der SSV Reutlingen wieder die Führung. Willie Till Sauerborn erzielte in der 94. Minute das 3:2. Damit lag der SSV erneut vorne und hatte die Chance, den Einzug ins Achtelfinale endgültig zu sichern.

Sökler und Melissopoulos erhöhen

In der 105. Minute baute Marcel Sökler die Führung auf 4:2 aus. Zwölf Minuten später sorgte Samuel Melissopoulos für das 5:2. Sein Treffer in der 117. Minute brachte Reutlingen endgültig auf die Siegerstraße.

Später Anschlusstreffer reicht nicht

Der FC Holzhausen gab sich dennoch nicht geschlagen. Jovan Djermanovic verkürzte in der 119. Minute auf 3:5. Mehr ließ die Zeit jedoch nicht mehr zu. Der SSV Reutlingen setzte sich nach Verlängerung mit 5:3 durch und steht damit im Achtelfinale des WFV-Pokals.