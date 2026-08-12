SSV Reutlingen stürmt nach Verlängerung ins Achtelfinale

Der SSV Reutlingen hat in der 3. Runde des WFV-Pokals den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Der Oberligist setzte sich beim ebenfalls in der Oberliga spielenden FC Holzhausen mit 5:3 nach Verlängerung durch. Vor 755 Zuschauern sorgten acht Treffer für eine lange offene Pokalpartie.
Markopoulos bringt Reutlingen in Führung
Reutlingen erwischte den besseren Start. Konstantinos Markopoulos brachte den SSV bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Der FC Holzhausen kam jedoch zurück in die Partie. Henry Seeger erzielte in der 29. Minute den Ausgleich zum 1:1.
Holzhausen dreht die Partie
Kurz vor der Pause wendete sich das Spiel erneut. Tim Steinhilber traf in der 45. Minute zum 2:1 für den FC Holzhausen. Reutlingen lag damit zur Pause zurück, fand nach dem Seitenwechsel aber schnell die passende Antwort.
Zweiter Treffer zum 2:2
In der 51. Minute war erneut Konstantinos Markopoulos zur Stelle. Mit seinem zweiten Treffer des Abends glich er zum 2:2 aus. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit, sodass die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste.
Sauerborn bringt Reutlingen wieder nach vorn
In der Verlängerung übernahm der SSV Reutlingen wieder die Führung. Willie Till Sauerborn erzielte in der 94. Minute das 3:2. Damit lag der SSV erneut vorne und hatte die Chance, den Einzug ins Achtelfinale endgültig zu sichern.
Sökler und Melissopoulos erhöhen
In der 105. Minute baute Marcel Sökler die Führung auf 4:2 aus. Zwölf Minuten später sorgte Samuel Melissopoulos für das 5:2. Sein Treffer in der 117. Minute brachte Reutlingen endgültig auf die Siegerstraße.
Später Anschlusstreffer reicht nicht
Der FC Holzhausen gab sich dennoch nicht geschlagen. Jovan Djermanovic verkürzte in der 119. Minute auf 3:5. Mehr ließ die Zeit jedoch nicht mehr zu. Der SSV Reutlingen setzte sich nach Verlängerung mit 5:3 durch und steht damit im Achtelfinale des WFV-Pokals.
Weiter geht es in der Oberliga
Für den von Thomas Herbst trainierten SSV Reutlingen geht es bereits am Samstag in der Oberliga weiter. Am 2. Spieltag steht das Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen an. Anpfiff ist am 15. August 2026 um 15 Uhr.