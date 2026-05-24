SSV Reutlingen stolpert im letzten Heimspiel

Die Ausgangslage vor der Partie war komfortabel. Reutlingen hatte sich mit einer stabilen Rückrunde frühzeitig aus dem Abstiegskampf gelöst und ging ohne existenziellen Druck in dieses Heimspiel. Vielleicht trug gerade diese veränderte Situation dazu bei, dass der Auftritt weniger zwingend wirkte als in den Wochen zuvor. Gegen Singen fehlte dem SSV jene Konsequenz, mit der er sich zuletzt in der Tabelle nach vorn gearbeitet hatte.

Die erste Hälfte blieb ohne Treffer und bot aus Reutlinger Sicht keine entscheidende Wende. Das Spiel bewegte sich lange in einem Bereich, in dem die Partie offen blieb, ohne dass der SSV ihr klar seinen Stempel aufdrückte. Singen hielt die Begegnung damit genau in jenem Zustand, der für einen Außenseiter auswärts günstig ist: eng, ruhig und mit der Aussicht auf den entscheidenden Moment. Reutlingen fand in dieser Phase nicht zu der Durchschlagskraft, die es für einen Heimsieg gebraucht hätte.

Doppelschlag nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie dann in kurzer Zeit. In der 53. Minute brachte Atakan Koyuncuoglu die Gäste mit 1:0 in Führung und verschaffte Singen damit den Vorteil, auf den es lange hingearbeitet hatte. Nur acht Minuten später erhöhte Dominik Emminger auf 2:0. Dieser Doppelschlag nahm Reutlingen die Grundlage für einen kontrollierten Heimnachmittag. Statt einer Reaktion auf den Rückstand stand der SSV plötzlich vor einem deutlichen Rückstand, den er nicht mehr korrigieren konnte.

Rückschlag ohne großen Schaden

In der Tabelle bleibt Reutlingen trotz der Niederlage Neunter und steht bei 44 Punkten. Die Bilanz der Rückrunde verliert durch dieses 0:2 nicht ihren Wert: Der SSV ist weiterhin eines der stärkeren Teams der zweiten Saisonhälfte und hat bereits jetzt deutlich mehr Punkte geholt als in der Hinrunde. Dennoch zeigte das letzte Heimspiel, dass auch eine gesicherte Lage nicht automatisch zu einem gelungenen Auftritt führt. Für Reutlingen bleibt diese Niederlage deshalb vor allem ein Hinweis darauf, wie wichtig Anspannung und Präzision selbst dann bleiben, wenn das große Ziel bereits erreicht ist.