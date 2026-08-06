SSV Reutlingen startet gegen den Vorjahresdritten in die neue Saison

Nöttingen bringt damit einen anderen Maßstab mit als ein gewöhnlicher Startgegner. 58 Punkte, 82 erzielte Tore und Rang drei standen am Ende der Vorsaison für den nordbadischen Klub. Die Mannschaft war offensiv eine der auffälligsten der Liga, zeigte bei 61 Gegentoren aber auch, dass Spiele mit Nöttinger Beteiligung selten ganz kontrolliert verlaufen. Reutlingen beendete die Saison auf Rang acht, legte aber gerade in der Rückrunde einen ordentlichen Lauf hin, blieb lange ungeschlagen und sicherte sich den Klassenerhalt frühzeitig.

Daran will der SSV nun anknüpfen. Die Vorbereitung verlief insgesamt stabil, wurde durch wetterbedingte Abbrüche allerdings etwas aus dem Rhythmus gebracht. Im WFV-Pokal ist Reutlingen ebenfalls noch dabei; in der kommenden Woche wartet mit dem FC Holzhausen bereits ein Ligakonkurrent. Zunächst aber zählt der Ligaauftakt, und der verlangt gegen Nöttingen sofort hohe Konzentration.

Auch personell hat sich beim SSV einiges bewegt. Mit Denis Gudzevic und Tim Schwaiger kamen zwei Spieler vom 1. CfR Pforzheim, Stefan Zimmermann wechselte ausgerechnet vom Auftaktgegner FC Nöttingen nach Reutlingen. Markus Wagner kam von den Young Boys Reutlingen, Wycliff Yeboah von Astoria Walldorf, dazu stoßen Nino Trost, Oleh Stepanenko und Samuel Melissopoulos. Dem stehen mehrere Abgänge gegenüber, darunter Moritz Kuhn, Maxim Schmalz, Tim Wöhrle, Jonas Meiser und Leander Vochatzer. Der Kader hat damit ein anderes Gesicht bekommen.