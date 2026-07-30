SSV Reutlingen startet beim Landesligisten ins erste Pflichtspiel

Die Vorbereitung des SSV war bislang nicht ganz leicht zu greifen. Beim 2:0 zum Start gegen das Landesliga-Spitzenteam VfL Nagold gelang der einzige Testspielsieg über die volle Distanz. Danach störten gleich zwei unwetterbedingte Abbrüche den Rhythmus. Die Generalprobe am vergangenen Samstag beim Regionalligisten FC 08 Homburg ging mit 1:4 verloren. Reutlingen war dort anfangs durchaus ordentlich im Spiel, verlor nach einer halben Stunde aber Stabilität und wurde für Ballverluste und Unordnung konsequent bestraft.

Gegen Schwenningen wird ein anderer Maßstab gelten. Der Landesligist kommt nicht mit der Wucht eines Regionalligisten, aber mit Pokalenergie und einem Erfolgserlebnis im Rücken. In der ersten Runde setzte sich der BSV mit 2:1 gegen den VfR Sulz durch und hat damit bereits bewiesen, dass er enge Pflichtspiele annehmen kann. Für Reutlingen wird es deshalb wichtig sein, früh Kontrolle zu gewinnen, zweite Bälle sauber zu verteidigen und dem Außenseiter nicht über eigene Fehler Mut zu geben.

Der SSV muss aus dem Homburg-Test vor allem zwei Lehren mitnehmen: Im Aufbau braucht es mehr Klarheit, nach Ballverlusten mehr Zugriff. Gleichzeitig darf die Niederlage gegen einen höherklassigen Gegner nicht zu groß gemacht werden. Entscheidend ist, wie die Mannschaft nun reagiert, wenn sie selbst das Spiel gestalten muss.