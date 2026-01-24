SSV Reutlingen spielt 2:2 und blickt nach Sindelfingen

Der SSV Reutlingen hat unter dem neuen Trainer Thomas Herbst sein erstes Testspiel absolviert. Der Oberligist kommt dabei zu einem 2:2 gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen. Das Ergebnis liefert erste Eindrücke, keine Antworten im Übermaß – und lenkt den Blick früh auf den nächsten Prüfstein.

Das erste Testspiel des Jahres ist für den SSV Reutlingen ein vorsichtiger Neubeginn. Auf dem Kunstrasenplatz K1 traf die Mannschaft auf einen Gegner, der von Beginn an Widerstand leistet. Der TSV Oberensingen nutzt früh einen Moment der Unordnung und geht in der 13. Minute durch Lennart Zaglauer mit 1:0 in Führung. Der Rückstand zwingt Reutlingen dazu, schneller in den Wettkampfmodus zu finden. Die Reaktion fällt kontrolliert aus. Reutlingen stabilisiert sich, ordnet die Abläufe und findet besser in die Partie. In der 26. Minute wird der Aufwand belohnt, als Maximilian Gjini den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Der Treffer verleiht dem Spiel mehr Balance, ohne dass sich eine klare Dominanz entwickelt. Beide Mannschaften agieren aufmerksam, das Tempo bleibt wechselhaft.

Nach dem Seitenwechsel verschiebt sich das Bild erneut. Oberensingen geht in der 52. Minute durch Marlon Lander mit 2:1 in Führung und stellt Reutlingen damit erneut vor eine Aufgabe. Doch auch diesmal bleibt die Antwort nicht aus. Nur drei Minuten später gleicht Sladan Puseljic zum 2:2 aus. Die schnelle Reaktion verhindert, dass sich das Spiel erneut verfestigt, und sorgt für eine offene Schlussphase. Weitere Treffer fallen nicht mehr. Nach 90 Minuten endet das Testspiel ohne Sieger. Für Reutlingen ist es ein Auftakt, der zeigt, dass Prozesse im Gange sind, ohne bereits gefestigt zu wirken. Genau darin liegt der Wert dieser frühen Standortbestimmung.

Die Vorbereitung geht weiter, der nächste Test ist bereits terminiert. Am Sonntag, 1. Februar 2026, tritt der SSV Reutlingen um 13 Uhr beim VfL Sindelfingen an. Der Gegner spielt in der Landesliga, Staffel 2, und bietet damit ein anderes Profil als der erste Testgegner. Das Spiel in Sindelfingen ist die nächste Gelegenheit, die Abläufe unter Thomas Herbst weiter zu schärfen. Jeder Test ist Teil eines Lernprozesses, jeder Gegner stellt neue Anforderungen. Reutlingen wird erneut gefordert sein, Struktur zu zeigen, auf Spielverläufe zu reagieren und die Eindrücke aus dem ersten Auftritt weiterzuverarbeiten.