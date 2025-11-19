SSV Reutlingen sinnt auf Wiedergutmachung gegen Villingen

Am Samstag um 14:30 Uhr startet der SSV Reutlingen im Kreuzeiche-Stadion in die Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg. Mit dem FC 08 Villingen reist ein Gegner an, gegen den der SSV im Hinspiel eine bittere 3:4-Niederlage hinnehmen musste. Der jüngste 3:0-Erfolg gegen den TSV Essingen sorgt jedoch für neuen Mut. Zudem gibt es ein Statement des SSV Reutlingen zur aktuellen Situation hier.

Selbstvertrauen durch den 3:0-Sieg gegen Essingen Der SSV kommt mit Rückenwind. Der 3:0-Heimsieg gegen den TSV Essingen war das erste Spiel unter Interimstrainer Marvin Petzschner und zugleich ein souveräner Auftritt. Vor 1060 Zuschauern trafen Maxim Schmalz in der 14. Minute, Ben Schaal in der 44. Minute und Noah-Elias Maurer in der 66. Minute.

Ein Rückrundenstart mit emotionaler Bedeutung Der SSV Reutlingen steht mit 19 Punkten auf Tabellenplatz zwölf und damit mitten im dichten Mittelfeld der Oberliga Baden-Württemberg. Von Platz neun bis fünfzehn liegen alle Mannschaften eng zusammen, was den Auftakt der Rückrunde umso brisanter macht. Mit dem FC 08 Villingen kommt ein direkter Konkurrent, der sich mit 27 Punkten auf dem sechsten Platz etabliert hat und eine starke Hinrunde spielte.

Villingen: Ein Gegner mit Offensivkraft

Der FC 08 Villingen reist als Tabellensechster an und zählt zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Mit 34 Treffern aus 17 Spielen verfügt Villingen über eine offensive Qualität, auf die sich Reutlingen einstellen muss. Das Team aus dem Schwarzwald hat mehrfach gezeigt, wie schnell es Spiele drehen kann und wie gefährlich es im letzten Drittel ist.

Ein Hinspiel, das in Erinnerung bleibt

Das erste Aufeinandertreffen im Sommer war eines der spektakulärsten Spiele der Hinrunde – allerdings mit einem schmerzhaften Ausgang für den SSV. Vor 870 Zuschauern lag Reutlingen nach Toren von Riccardo Gorgoglione (10.), Konstantinos Markopoulos (20.) und Leander Vochatzer (36.) mit 3:0 in Führung. Doch nach der Roten Karte gegen Sladan Puseljic in der 33. Minute kippte die Partie. Marcel Sökler traf in der 50. und 63. Minute, Gian-Luca Feißt glich in der 83. Minute aus und Leon Albrecht erzielte in der 90. Minute den Villinger Siegtreffer zum 4:3. Für den SSV war es ein bitteres Lehrstück darüber, wie schnell ein Spiel entgleiten kann.

Ein Heimspiel mit richtungsweisendem Charakter

Reutlingen will den Sieg gegen Essingen veredeln und den emotionalen Makel des Hinspiels auslöschen. Die Mannschaft weiß, dass sie gegen Villingen maximale Konzentration, Geduld und Entschlossenheit braucht. Die Fans haben bereits am vergangenen Wochenende gezeigt, dass sie bereit sind, das Team zu tragen – nun liegt es an den Spielern, diesen Rückhalt mit einer starken Leistung zurückzuzahlen.

Eine Chance auf einen neuen Abschnitt

Der Start in die Rückrunde bietet dem SSV Reutlingen die Gelegenheit, sich weiter zu stabilisieren und den Blick nach oben zu richten. Der Gegner ist schwer, die Erinnerungen an das Hinspiel schmerzen – doch der jüngste Auftritt macht Mut. Der SSV ist bereit, die Geschichte dieses Duells neu zu schreiben.