SSV Reutlingen setzt im Abstiegskampf auf Marcel Sökler

– Foto: SSV Reutlingen 05

Der SSV Reutlingen 05 reagiert auf seine sportlich angespannte Lage und verstärkt sich ab sofort mit einem der erfahrensten Stürmer der Liga. Die Verpflichtung von Marcel Sökler ist ein klares Signal: Der Traditionsverein will sich aus der unteren Tabellenregion befreien – und setzt dabei auf Routine, Verantwortung und Torgefahr.

Ein klares Signal zur Winterpause Der Oberligist SSV Reutlingen 05 hat in der Winterpause personell nachgelegt und mit der Verpflichtung von Marcel Sökler ein deutliches Zeichen gesetzt. Der 34-Jährige kommt vom FC 08 Villingen an die Kreuzeiche und soll mit seiner Erfahrung helfen, die sportlich schwierige Situation zu stabilisieren. Der Verein verfolgt mit diesem Transfer klar das Ziel, sich in der Rückrunde aus der unteren Tabellenregion zu lösen. Es ist ein Schritt, der zeigt, dass sich der SSV nicht mit der aktuellen Lage abfinden will, sondern aktiv gegensteuert.

Reaktion auf eine angespannte Personalsituation

Aus Sicht der sportlichen Leitung war der Handlungsbedarf eindeutig. „Wir reagieren erneut auf die angespannte Personalsituation. Uns war wichtig, einen fitten und erfahrenen Spieler zu holen, der in der aktuellen Phase Verantwortung übernehmen kann", erklärt Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen. Die Verpflichtung Söklers ist damit nicht nur eine sportliche, sondern auch eine strategische Entscheidung. In einer Phase, in der jeder Punkt zählt, soll ein Akteur helfen, der den Druck kennt und ihn tragen kann.

Schnelle Einigung nach klaren Gesprächen

Der Transfer nahm rasch Gestalt an. Nach guten Gesprächen mit dem Spieler folgte am gestrigen Sonntag die interne Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Bereits am heutigen Montag ging es dann schnell, beide Seiten einigten sich über die Details. Der SSV Reutlingen bedankt sich beim abgebenden Verein FC 08 Villingen für die reibungslose Abwicklung des Transfers. Die zügige Umsetzung unterstreicht den gemeinsamen Willen aller Beteiligten, diesen Schritt ohne Verzögerung zu gehen.

Ein Stürmer mit beeindruckender Bilanz

Marcel Sökler bringt eine Vita mit nach Reutlingen, die in der Oberliga ihresgleichen sucht. Allein in der Oberliga Baden-Württemberg erzielte er in mehreren Spielzeiten außergewöhnliche Torquoten: 24 Treffer und zehn Assists in der Saison 23/24 für Villingen, zuvor 28 Tore für Freiberg in der Spielzeit 21/22 sowie 32 Tore in 33 Spielen in der Saison 18/19. Auch in der Regionalliga Südwest war er über Jahre hinweg verlässlich, unter anderem mit 20 Toren für den VfB Stuttgart II in der Saison 20/21. Seine Laufbahn führte ihn zudem bis in die 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken.

Erfahrung aus unterschiedlichen Wettbewerben

Neben seinen Leistungen im klassischen Ligabetrieb sammelte Sökler zuletzt auch Erfahrungen in der Icon League. Für den BUZZ Club und PLYRS United kam er dort regelmäßig zum Einsatz und war auch in diesem Umfeld torgefährlich. Diese Vielseitigkeit unterstreicht sein Profil als Spieler, der sich auf unterschiedliche Anforderungen einstellen kann – eine Qualität, die dem SSV in der Rückrunde helfen soll.

Große Motivation für die neue Aufgabe

Der Neuzugang selbst blickt mit großer Motivation auf seine Zeit in Reutlingen. „Der SSV Reutlingen ist ein Verein mit großer Tradition und klaren Zielen. Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde alles daran setzen, meine Erfahrung einzubringen und dem Verein dabei zu helfen, diese Ziele zu erreichen“, sagt Sökler in der Pressemitteilung des Vereins. Es sind Worte, die nach Verantwortung klingen – und nach dem Willen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Hoffnungsträger für eine schwierige Rückrunde

Mit Marcel Sökler holt der SSV Reutlingen keinen Perspektivspieler, sondern einen sofort einsetzbaren Leistungsträger. Seine Tore, seine Routine und seine Präsenz sollen der Mannschaft Stabilität geben. In einer Rückrunde, die für den Traditionsverein richtungsweisend wird, ruht auf ihm ein Teil der Hoffnung. An der Kreuzeiche setzt man darauf, dass Erfahrung in entscheidenden Momenten den Unterschied machen kann.