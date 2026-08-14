SSV Reutlingen reist mit breiter Brust nach Südbaden

Der SSV begann die neue Runde mit einem 3:1-Heimsieg gegen Nöttingen, den Tabellendritten der Vorsaison. Vor 1525 Zuschauern traf Yannick Toth in der 34. Minute zur Führung, Wycliff Yeboah legte noch vor der Pause nach. Nach dem Anschlusstreffer durch Salvatore Catanzano blieb Reutlingen stabil und stellte durch Marcel Sökler in der 67. Minute den alten Abstand wieder her. Es war ein Start, der zur starken Rückrunde der vergangenen Saison passte: kompakt, zielstrebig und in den entscheidenden Momenten effizient.

Unter der Woche musste der SSV im WFV-Pokal allerdings deutlich mehr investieren. Beim FC Holzhausen setzte sich Reutlingen erst nach Verlängerung mit 5:3 durch. Konstantinos Markopoulos brachte den SSV früh in Führung und traf später auch zum 2:2. Nach Rückstand und zähem Verlauf entschieden Willie Till Sauerborn, Marcel Sökler und Samuel Melissopoulos die Partie in der Verlängerung. Der Erfolg zeigte Moral und Offensivkraft, kostete aber auch Körner.

Villingen kommt ebenfalls mit Selbstvertrauen. Beim Oberliga-Absteiger TSG Balingen gewann der FC 08 zum Auftakt mit 3:1. Dominik Emminger und Gian-Luca Feißt sorgten vor der Pause für ein 2:0, nach Balingens Anschluss setzte Luis Seemann in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Ein Auswärtssieg bei einem ambitionierten Gegner ist ein klarer Hinweis auf Qualität und Reife.