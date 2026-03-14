SSV Reutlingen nutzt die Pflichtaufgabe und schafft Abstand

Der SSV Reutlingen hat am 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen Schlusslicht FC Denzlingen gewann die Mannschaft vor 850 Zuschauern mit 3:0 und verschaffte sich damit Luft im unteren Tabellenbereich. Schiedsrichter Marvin Maier leitete eine Partie, in der Reutlingen früh für klare Verhältnisse sorgte. Der Erfolg fiel souverän aus, auch wenn nicht jede Gelegenheit genutzt wurde.
Früher Zugriff
Der SSV begann entschlossen und profitierte bereits in der 2. Minute von einem Eigentor von Oliver Gümpel zum 1:0. Damit war die Richtung der Partie früh vorgegeben. Reutlingen blieb auch danach das aktivere Team und legte in der 10. Minute nach: Marcel Sökler erhöhte auf 2:0. Gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller setzte der SSV damit schon in der Anfangsphase ein deutliches Zeichen.
Spielkontrolle trotz vergebener Chance
Auch nach dem Doppelschlag blieb Reutlingen die bestimmende Mannschaft. In der 19. Minute bot sich die Chance, das Spiel noch früher zu entscheiden, doch Marcel Sökler scheiterte mit einem Foulelfmeter am Torwart. Der vergebene Strafstoß änderte allerdings nichts an der Statik der Partie. Reutlingen behielt die Kontrolle und ließ Denzlingen nicht zurück ins Spiel finden.
Entscheidung nach der Pause
Mit dem 2:0 zur Pause hatte der SSV bereits eine stabile Grundlage geschaffen. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 72. Minute, als Yannick Toth zum 3:0 traf. Spätestens mit diesem Treffer war die Begegnung entschieden. Reutlingen brachte den Vorsprung anschließend ohne erkennbare Schwankung über die Zeit und erfüllte die Aufgabe gegen den Tabellenletzten sachlich und konsequent.
Wichtiger Schritt in der Tabelle
Mit nun 27 Punkten aus 22 Spielen steht der SSV Reutlingen auf Rang zehn und hat sich im engen Mittelfeld etwas besser positioniert. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt jetzt vier Punkte, zudem wurden mehrere direkte Konkurrenten hinter sich gehalten. Für Reutlingen ist der Sieg deshalb mehr als nur ein Erfolg gegen das Schlusslicht: Er stabilisiert die Lage in einer Phase, in der jeder klare Heimsieg unmittelbaren Wert besitzt.