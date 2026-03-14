SSV Reutlingen nutzt die Pflichtaufgabe und schafft Abstand

Früher Zugriff Der SSV begann entschlossen und profitierte bereits in der 2. Minute von einem Eigentor von Oliver Gümpel zum 1:0. Damit war die Richtung der Partie früh vorgegeben. Reutlingen blieb auch danach das aktivere Team und legte in der 10. Minute nach: Marcel Sökler erhöhte auf 2:0. Gegen einen Gegner aus dem Tabellenkeller setzte der SSV damit schon in der Anfangsphase ein deutliches Zeichen.

Spielkontrolle trotz vergebener Chance

Auch nach dem Doppelschlag blieb Reutlingen die bestimmende Mannschaft. In der 19. Minute bot sich die Chance, das Spiel noch früher zu entscheiden, doch Marcel Sökler scheiterte mit einem Foulelfmeter am Torwart. Der vergebene Strafstoß änderte allerdings nichts an der Statik der Partie. Reutlingen behielt die Kontrolle und ließ Denzlingen nicht zurück ins Spiel finden.

Entscheidung nach der Pause

Mit dem 2:0 zur Pause hatte der SSV bereits eine stabile Grundlage geschaffen. Die endgültige Entscheidung fiel dann in der 72. Minute, als Yannick Toth zum 3:0 traf. Spätestens mit diesem Treffer war die Begegnung entschieden. Reutlingen brachte den Vorsprung anschließend ohne erkennbare Schwankung über die Zeit und erfüllte die Aufgabe gegen den Tabellenletzten sachlich und konsequent.