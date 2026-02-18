SSV Reutlingen nur Zuschauer: Warum findet das Spiel nicht statt?

Der Kalender hatte für den SSV Reutlingen einen klaren Auftakt vorgesehen: Am 20. Spieltag sollte es am Samstag, 21.02.2026, um 14 Uhr beim 1. CfR Pforzheim losgehen – das erste Punktspiel nach der Winterpause, der erste Gradmesser, der erste Schritt aus der Vorbereitung in den Ernstfall. Doch die Realität kam in Form eines unbespielbaren Platzes dazwischen. Reutlingen erhielt die Mitteilung, dass die Partie abgesagt werden musste.

Sportlich verändert die Absage die Lage nicht, sie verschiebt nur den Druck. Der SSV steht nach 19 Spielen auf Rang 15: fünf Siege, fünf Unentschieden, neun Niederlagen, 29:35 Tore, 20 Punkte. Punktgleich mit Normannia Gmünd und dem FSV Hollenbach bleibt das Tabellenbild eng, und weil vier Teams direkt absteigen, ist jeder Zähler im unteren Drittel doppelt aufgeladen. Pforzheim, der nun nicht zum Gegner wurde, liegt als Zehnter mit 24 Punkten in Reichweite – was der Begegnung zusätzlich Gewicht gegeben hätte.

So rückt der Fokus unmittelbar auf den 21. Spieltag: Am Samstag, 28.02.2026, um 15 Uhr empfängt Reutlingen den SV Oberachern – den Tabellen-Dritten mit 32 Punkten. Ein erstes Heimspiel im Jahr, aber keines zum „Reinkommen“. Oberachern kommt aus der Spitzengruppe, Reutlingen aus der Notwendigkeit, die eigene Ausgangslage schnell zu stabilisieren.