SSV Reutlingen muss sich Regionalliga-Nachbar geschlagen geben

Reutlingen hatte in der Vorwoche beim 4:2 gegen den Landesligisten VfL Sindelfingen noch gezeigt, dass die offensive Durchschlagskraft grundsätzlich vorhanden ist. Gegen Balingen wurde allerdings deutlich, dass gegen höherklassige Gegner die Fehlerquote geringer und die Konsequenz in beiden Strafräumen größer sein muss. Die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten effizienter. In der 24. Minute fiel das 0:1 durch David Girmann – Reutlingen war bis dahin ordentlich im Spiel, fand aber zu selten klare Lösungen in der letzten Zone.

Der zweite Treffer direkt nach Wiederanpfiff war ein weiterer Wirkungstreffer. Amney Moutassime erhöhte in der 49. Minute auf 0:2 und verschob die Statik der Partie zugunsten der Balinger. Reutlingen bemühte sich, ins Spiel zurückzukommen, hielt in vielen Phasen dagegen und arbeitete gegen den Ball diszipliniert, doch nach vorne fehlte die letzte Präzision, um Balingen dauerhaft in Verlegenheit zu bringen. Den Schlusspunkt setzte Ivo Colic in der 84. Minute per Foulelfmeter zum 0:3.

Für den SSV ist das Ergebnis vor allem eine Standortbestimmung: Welche Abläufe greifen schon, wo fehlt es an Stabilität, und welche Intensität wartet im Ligabetrieb? Die nächste Gelegenheit, Antworten zu liefern, folgt am kommenden Samstag mit der Generalprobe. Dann erwartet Reutlingen den Oberliga-Konkurrenten FC 08 Villingen zum letzten Test der Wintervorbereitung.

Eine Woche später wird es wieder ernst: Am 21. Februar startet der SSV beim 1. CfR Pforzheim in die zweite Saisonhälfte. Der Test gegen Balingen war dafür ein deutlicher Hinweis, worauf es ankommt – an Tempo, Klarheit und Widerstandsfähigkeit.